中國A股7月新開戶數激增70.5%

上海證券交易所（上交所）最新統計數據資料顯示，7月A股新開戶數196.36萬戶，較去年同期增加70.5%；今年1至7月A股新開戶數累計1456.13萬戶，年增36.88%。

上交所最新統計數據資料顯示，7月A股新開戶數196.36萬戶，年增70.5%、月增19.27%，7月A股新開戶投資者中，個人195.4萬戶、機構投資者0.96萬戶；今年截至7月底，A股累計新開戶數1456.13萬戶，年增36.88%。

澎湃新聞5日報導引述分析人士意見表示，7月A股新開戶數年增、月增均呈現正成長，這與7月A股市場表現相對強勁有關。7月A股均走上漲行情，上證綜指單月累計上漲3.74%、深證成指上漲5.20%、創業板指上漲8.14%。

摩根士丹利基金表示，看好科技成長領域，目前AI應用、半導體等性價比更高，再來是看好中國製造，包括高端機械、汽車、軍工甚至醫藥等，優質公司值得被重視；看好新消費有望繼續成為上市公司業績成長點。

「21世紀經濟報導」5日報導指出，A股市場增量資金除了融資餘額成長速度、外資資金流入力道兩大部分外，A股新開戶數的變化也是重要觀察指標，今年的市場數據分析顯示，A股市場日均成交額與同期新開戶數呈現正相關。

報導提到，在股市成交額持續回升的同時，新開戶數也呈現持續成長態勢，今年股市波動率不及去年，新開戶數卻較去年同期活躍，反映市場具備一定的賺錢效應，吸引愈來愈多資金參與其中。

證券時報5日報導提到，新開戶數大幅成長意味著增量資金入場動能增強，有更多的投資者主動布局A股，對於市場中長期走勢預期趨於樂觀，預示A股正從資金面與情緒面形成良性循環。