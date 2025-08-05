誤導消費者 義大利官方對Shein開罰逾3400萬元

義大利市場競爭管理局（AGCM）當地時間5日宣布，對在中國大陸線上快時尚零售商希音（Shein）開罰100萬歐元（約新台幣3,458萬元），理由是該公司對其產品的環境影響做出誤導性陳述。

路透指出，這是Shein在短短一個多月內第二次遭歐洲監管機構處以財務處分。此前，法國於7月3日以虛假折扣及誤導性環保宣傳為由，對Shein處以4,000萬歐元罰款。義大利競爭監管機構去年9月對Shein上述行為開展調查，然後對經營Shein歐洲網站的Infinite Styles Services Co. Limited施予上述罰款。

義大利市場競爭管理局指出，Shein在歐洲網站上傳達環境永續和社會責任等訊息時，用語時而過於「含糊、籠統，或過於強調」，時而出現遺漏和誤導性。消費者誤以為Shein的商品用環保材質生產，並可完全回收，但事實並非如此，「讓人產生混淆」。

法新社引述Shein在一份聲明中表示，公司已全面配合義大利市場競爭管理局的調查，並立即採取行動以回應相關關切，並稱「我們已加強內部審查流程，並改善網站內容，以確保所有環保聲明皆清楚、可驗證，並符合相關規範。」

另，義大利市場競爭管理局曾對Shein宣稱要在2030年前達成溫室氣體減排25%，並在2050年前達到溫室氣體零排放的「含糊且籠統」的承諾有意見，因為Shein在過去兩年（2023與2024年間）提出要增加溫室氣體的排放量。

義大利市場競爭管理局表示，整體裁定結果受到對Shein「日益注意的義務」影響，理由是Shein是處在高度汙染的產業（快時尚）中營運，其營運方式也同樣高度汙染。