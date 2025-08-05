標普中國7月服務業PMI升至52.6 創14個月來新高

受需求帶動，標普全球5日公布最新數據指，7月經季節性調整的中國服務業採購經理指數（PMI）升至52.6，創14個月新高，同時該數據亦高於市場預期。此前，6月該數據為50.6。

港媒《信報》指出，7月中國綜合PMI為50.8，較前值51.3有所下滑，但連續第二個月處於擴張區間。此前公布的標普中國7月經季節性調整的製造業PMI為49.5，低於6月的50.4，低於市場預期。而中國7月服務業PMI為52.6，為去年5月最快增速，連續31個月保持在擴張區間。代表景氣榮枯分水嶺的50，低於50代表著收縮，高於50代表著擴張。

路透表示，這一數據與北京當局7月31日的數字截然不同。大陸國家統計局當日在官網公布的數據顯示，7月非製造業PMI（包括服務業和建築業）則從6月的50.5降至50.1，是去年11月以來的最低水準。

兩項數據的微差源自調查樣本覆蓋範圍、地區分布和企業類型。標普PMI更偏重於中小企業及以出口為導向的企業群體，尤其是沿著中國東岸地區的企業；官方PMI則以包括國企在內的大中型企業為主。

另，標普指，受訪企業普遍表示，新增業務支持今年下半年活動量的增長。新訂單的增加非常穩固，是有紀錄以來最快的一年，企業將這種回升歸因於基礎需求條件的改善和業務向好。此外，外部需求3個月來首次回升，旅遊活動增加和貿易條件更加穩定的報告推動新出口業務量實現2月以來最快增長。

就業方面，標普稱，工作負荷增加和信心提升促使服務業公司在7月增聘員工。同時，勞動力產能的擴張導致積壓工作量的增長有所放緩。隨著新增業務和活動量的增加，整體企業信心有所改善。服務業界樂觀度升至4個月來最高，受對更佳經濟條件和改善的全球貿易流將支持未來一年新銷售和活動增長的希望所推動，但仍遠低於長期均值。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan稱，7月標普全球中國通用服務業PMI顯示，服務業在踏入下半年之際增速加快。需求改善，支撐最近經營活動擴張，當中外需轉強特別值得注意，新出口業務量在3個月來首次出現擴張。企業信心進一步修復，令人看到積極訊號，整體樂觀度升至3月後最高。用工恢復擴張，也反映中國服務業企業對經營前景感到樂觀，雖然許多增加的人手據說都是兼職形式。

Jingyi Pan還指，最新調查顯示銷售價格在7月恢復上升，從中可見企業信心改善，因此敢於在6個月來首次將成本上升的壓力傳導給客戶。整體而言，7月服務業表現改善，而製造業有放緩趨勢。