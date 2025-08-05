趙薇名下持股再遭凍結 涉及金額逾6,600萬元

國際貨幣基金（IMF）7月29日將2025年中國大陸國內生產毛額（GDP）增速預期上調0.8個百分點至4.8%；而大陸官方早前公布上半年GDP增長5.3%，數字所呈現的當前中國經濟似乎都還不錯。然而，這與一般民眾和企業，尤其是民營企業家的真實感受卻存在不小的落差。 7月27日，網上傳出大陸最大居家建材企業「居然智家」董事長、湖北前首富汪林朋墜樓身亡的消息，而這也是近3個多月，中國第五位非正常死亡的企業家。... ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

2025-08-05 09:00