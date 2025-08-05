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趙薇名下持股再遭凍結 涉及金額逾6,600萬元
上海《界面新聞》報導，根據大陸國家企業信用信息公示系統網站顯示，近日，藝人趙薇所持有的西藏龍薇文化傳媒有限公司、合寶文娛集團有限公司、蕪湖東潤發投資有限責任公司股權被凍結，凍結股權數額分別為人民幣190萬元、500萬元、900萬元，凍結期限均為三年，執行法院為北京市東城區人民法院。
大陸企業資訊系統《天眼風險》信息顯示，2021年4月，趙薇曾因涉及與中國民生信託有限公司相關保證合同糾紛，所持有的人民幣12.6萬元至900萬元不等股權被凍結。
2024年4月也曾傳出趙薇名下部分所持股權被凍結的消息，當時凍結股權標的企業為合寶文娛集團有限公司，被凍結股權金額為人民幣500萬元。 趙薇名下存在多條股權凍結，凍結股權標的企業涉及蕪湖東潤發投資有限責任公司、西藏龍薇文化傳媒有限公司等。
趙薇此次遭凍結的股權總額達人民幣1,590萬元，約合新台幣6,678萬元。
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