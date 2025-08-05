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螞蟻集團據報撤出印度Paytm 估值約4.34億美元

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
路透近日引述一份條款清單顯示，螞蟻集團將通過大宗交易出售剩餘持股，撤出印度數位支付公司Paytm，交易估值可能達到380億印度盧比（約台幣129億元）。（中新社）
路透近日引述一份條款清單顯示，螞蟻集團將通過大宗交易出售剩餘持股，撤出印度數位支付公司Paytm，交易估值可能達到380億印度盧比（約台幣129億元）。（中新社）

儘管中印關係在近期出現緩和跡象，但大陸企業在印度布局的僵局似乎難以緩解。路透近日引述一份條款清單顯示，螞蟻集團將通過大宗交易出售剩餘持股，撤出印度數位支付公司Paytm，交易估值可能達到380億印度盧比（約台幣129億元）。

路透報導指出，上述條款清單顯示，螞蟻集團將以每股1,020印度盧比的底價，出售剩餘5.84%的股權。高盛印度證券（Goldman Sachs India Securities）和花旗環球金融印度（Citigroup Global Markets India）將牽頭此次出售。

另，華爾街見聞4日提到，螞蟻集團計劃出售在印度數位支付公司Paytm的剩餘股份，交易估值約4.34億美元（約台幣129億元）。根據交易條款，Antfin Netherlands Holding B.V.計劃透過大宗交易方式出售至多3,730萬股Paytm母公司One 97 Communications Ltd.的股份。

螞蟻集團今年5月以2.42億美元（約台幣72億元）出售Paytm的4%股份，並於2023年8月出售10.3%的股份。路透當時指，螞蟻將以每股809.75盧比出售股份，較Paytm昨天收市價折讓6.5%。

新浪財經指出，據交易數據，顯示Paytm上市主體One 97 Communications於過去兩年（2022至2024年）遭遇一系列減持，包括「股神」巴菲特投資旗艦巴郡，以及軟銀集團(SoftBank)都相繼拋售撤資。2023年8月，螞蟻集團曾向Paytm創辦人兼執行長夏爾馬（Vijay Shekhar Sharma）出售該公司10.3%的股份。

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