香港拚當全球最大財管中心

香港金管局總裁余偉文近期表示，香港資產及財富管理市場過去一年表現亮眼，私人銀行及私人財富管理業務尤為突出；他預計香港將於未來數年成為全球最大財富管理中心。

余偉文在港金管局《匯思》專欄撰文披露相關數據，去年香港私人銀行或私人財富管理業務的銀行機構共46家，數家主要私人銀行過去兩年增加的私人銀行或私人財富管理業務從業員近400人，增幅近12%，這些機構在2025年上半年的管理資產總值也比2024年增長14%。他透露，近期有多家國際銀行和資產管理公司宣布將進一步擴充在港規模，預計未來數年增聘人手10%至一倍不等。

針對香港成為財管中心優勢，余偉文說，香港成熟金融市場、可靠的聯繫匯率制度、穩定銀行體系及活躍的資本市場，在目前充滿不確定性環境下，為國際資本提供穩健增值的理想平台和豐富的投資機會。他指出，更重要的是，香港作為連接中國大陸與國際市場的「超級聯繫人」，在促進跨境資產配置和資金雙向流動方面扮演著不可或缺的角色。