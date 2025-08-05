北京對巴西咖啡開大門

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
中國大陸駐巴西大使館透露，北京已批准183家巴西咖啡公司商品輸陸。示意圖。 (美聯社)
中國大陸駐巴西大使館透露，北京已批准183家巴西咖啡公司商品輸陸。示意圖。 (美聯社)

美國總統川普對等關稅生效進入倒數，中國大陸駐巴西大使館透露，北京已批准183家巴西咖啡公司商品輸陸。大陸官媒環球時報引述巴西媒體O Cafezinho指，中國大陸正成為巴西咖啡新戰略市場。

路透社報導，中國大陸駐巴西大使館近日於社群平台X表示，中方已批准183家巴西咖啡公司向中國市場出口產品，措施自7月30日生效，有效期五年。此舉正值美國即將對巴西咖啡等商品加徵高額關稅，被視為對巴西出口商的一大利多。

美國此前宣布，自8月6日起對包括咖啡在內的部分巴西產品徵收50%關稅。此舉對每年向美國出口約800萬袋咖啡的巴西業者構成挑戰，迫使他們尋求其他出口市場。

根據巴西咖啡出口商理事會（Cecafe）統計，2024年6月，巴西向美國出口44萬袋咖啡，是同期對中國出口量（約5.6萬袋）的7.86倍。巴西每年供應美國約三分之一的咖啡需求，過去12個月對美貿易額達44億美元。

巴西媒體O Cafezinho指，關稅措施生效時間正值巴西出口旺季。咖啡豆從5月開始採收，出貨集中在9月至翌年1月。報導並指，大陸具有相對競爭力的價格與運費，有望吸引巴西出口商轉向，並促使市場出現戰略調整。

巴西 美國 咖啡豆

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