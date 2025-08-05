陸多晶矽業要砍過剩產能

大陸太陽能產業正迎來變革，近日有消息指出，包括協鑫科技、通威股份在內龍頭企業聯合發起人民幣500億元（約新台幣2,090億元）產能整合計畫基金，預計收購並永久關停業內技術落後、能耗較高的多晶矽產能。首期收購目標鎖定在100萬-120萬噸產能，約占當前大陸多晶矽總產能的三分之一，被業內視為大陸「多晶矽OPEC」。

路透報導，基金計劃於第3季末完成設立，第4季度正式啟動產能收購工作，希望透過淘汰落後產能，讓行業整體運營效率有望得到顯著提升。且此次整合計畫採市場化運作模式，其將設立專門行業協調委員會管理產能配額分配。委員會由參與企業代表、金融機構以及行業專家共同組成，主要負責制定行業總體產能規劃、分配企業生產配額，並監督協議執行情況。

協鑫科技董事長朱共山在6月的中國太陽能產業高峰論壇上就曾透露，主要企業正在積極探索行業自律機制。他指出，「過去我們習慣用擴產來應對競爭，現在必須轉變思路，通過優化存量來實現高質量發展。」

行業研究機構Bernreuter最新數據顯示，截至2024年底，大陸多晶矽名義產能已達325萬噸，而大陸太陽能行業協會預測2025年全球市場需求僅為160萬噸左右。按估算，如果協鑫等業者提出的停產計畫成真，將關閉約38％的產能，使剩餘有效產能降至約200萬噸。

不過，該計畫要實行仍有挑戰：一是協鑫科技和通威目前深陷虧損泥潭，要如何籌足資金是問題；二是多晶矽行業多為民企狀態下，地方政府是否願意協助關廠是關鍵；三是共同控制市場的目標容易踩官方反壟斷的紅線。

事實上，近期大陸業內也有傳聞稱，有11家多晶矽企業聯合組建全新合資公司，承債收購整合另外六家企業的產能。但前述消息即遭到中國太陽能行業協會闢謠，據澎湃新聞報導，業內確實有在討論「以大收小」收儲計畫，但因為涉及企業多、資金巨大、戰線長，所以操作難度也大。

中國工業報報導，中國有色金屬工業協會矽業專家組副主任呂錦標分析，當前多晶矽環節是優質產能過剩，其供過於求主要源於庫存壓力。所有企業自年初起，產能運行率低於40%，僅實現月均10萬噸的當期產銷平衡。並認為優先消化庫存再安排生產才是當急之務。