兩岸快遞／上海推動探索者計畫 吸納半導體、AI廠加入

上海市科學技術委員會印發「上海市基礎研究『探索者計畫』管理辦法」，聯合出資方出資額原則上不少於每年人民幣300萬元，可依法依規享受稅收優惠政策。條文指出，支持企業與政府深入實施「探索者計畫」，布局基礎研究專案，吸納更多積體電路、生物醫藥、人工智慧等產業領域企業加入「探索者計畫」，對重點領域企業提出的緊迫急需選題動議，予以快速回應支持。

北京／陸人形機器人公司亮出訂單 今年可望迎來量產元年

近期大陸人形機器人公司包括松延動力、優必選等人形機器人企業密集公布產品訂單消息，業內人士預計今年將迎來人形機器人量產元年。此外，人形機器人融資速度也在加快，不過，分析認為，要真正商業化仍需要技術上的突破。

北京／機械工業大調查 上半年66％企業接單不足

中國機械工業聯合會4日召開2025年上半年機械工業經濟運行形勢資訊發布會，專項調查66％企業回饋存在訂單不足的問題，在手訂單增速回落、短單居多、出口訂單收縮的趨勢均進一步加劇。上半年機械工業規模以上企業增加值增長9％。

北京／暑期檔電影總票房 截至上周超過290億元

截至8月3日，2025年暑期檔電影總票房（含預售）突破人民幣70億（約新台幣290億元）。據燈塔專業版資料，排名第一的是《南京照相館》，檔期票房超過人民幣15億元，排名第二的是《長安的荔枝》，票房超過人民幣6億元。

二連浩特／中歐班列中通道新里程碑 累計通行量突破20,000列

隨著一列滿載55個貨櫃的中歐班列，3日經二連浩特鐵路口岸駛出，標誌著中歐班列中通道自2013年通行以來，累計通行量突破20,000列。中歐班列中通道‌以內蒙古二連浩特口岸為關鍵節點，經蒙古與俄羅斯西伯利亞鐵路相連。

蘇州／半導體業賽麗科技 新增騰訊入股

賽麗科技（蘇州）有限公司發生工商變更，原股東蘇州吳中甪直端金苗科創投資合夥企業（有限合夥）等退出，新增廣西騰訊創業投資有限公司等為股東。該公司經營範圍包括積體電路晶片設計及服務、積體電路晶片及產品銷售等。

深圳／「花樣年」更新債務重組條款 與近35%債權人達成協議

花樣年公布債務重組方案進展，經考慮業務去槓桿要求、市場狀況、業務表現及預測現金流後，認為先前重組條款已不可行，目前已與持有現有票據未償還本金總額逾34.9％的債權人特設小組，重新訂立支持協議。

深圳／TCL華星CEO看趨勢 中尺寸OLED將帶來重大機會

TCL華星CEO趙軍在ChinaJoy表示，未來幾年，中尺寸的OLED將成為公司一個重大的產業級機會。第3季隨著海外年底旺季備貨，以及雙11備貨疊加國補拉動下，電視面板採購力度將較第2季明顯增強。

海口／培育商業航太全產業鏈 宣示三年行動方案

海南印發「海南省加快構建具有特色和優勢現代化產業體系三年行動方案（2025-2027年）」。其中提到，加快培育商業航太全產業鏈，推進衛星超級工廠建設、火箭大部段製造中心等專案，積極引進商業航太企業布局總裝總測能力。