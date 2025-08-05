大陸電競產業 上半年收入127億元
8月1日發布的「2025年1-6月中國電子競技產業報告」顯示，上半年中國電子競技產業收入127.61億元人民幣，同比增長6.10%，並持續開拓海外市場。
中新社報導，這份報告當日在上海舉辦的2025全球電競大會上發佈。報告顯示，今年1至6月，中國自研電競遊戲賽事在海外的影響力已明顯擴大，頭部賽事單場觀賽人數峰值超過413萬人次，創中國電競賽事海外單場觀賽規模新高。
1至6月，中國電子競技線下賽事舉辦城市分佈較為廣泛，上海仍為舉辦賽事最多城市，佔比22.9%；其他依次為重慶、杭州和北京，佔比分別為14.0%、7.0%和5.3%。至今年6月，上海仍為中國擁有電競俱樂部數量最多城市，共計34家。北京、廣州和深圳數量次之，分別擁有11家、10家和8家。 今年1至6月，在電競產業收入中，直播收入佔比最高，為80.38%。賽事、俱樂部和其他收入合計佔比19.62%。收入結構相對穩定。據統計，主要電競產品中，射擊類佔比最高，為27.7%；多人在線戰術競技類次之，為14.9%；體育類佔比11.7%。
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