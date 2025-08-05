人形機器人 陸整體水平「全球第一方陣」

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸人形機器人整體水平處全球第一方陣。圖為8月2日，華北五省（市、自治區）大學生機器人大賽舞蹈專項賽初賽，機器人賽前候場。（中新社）
大陸人形機器人整體水平處全球第一方陣。圖為8月2日，華北五省（市、自治區）大學生機器人大賽舞蹈專項賽初賽，機器人賽前候場。（中新社）

中國電子學會理事長徐曉蘭2日在2025世界機器人大會新聞發布會上表示，中國人形機器人運動性、靈巧性等方面實現重大突破，整體水平處於全球第一方陣。 　中新社報導，徐曉蘭表示，十年來，大會推動機器人在科技創新、產業發展、應用場景、國際合作四個方面實現新突破，成為機器人賦能千行百業、走進千家萬景推動者、參與者和見證者。

科技創新方面，機器人大模型、智能協同控制、人機交互、多模態感知等核心技術不斷突破，運動能力顯著增強，通過AI控制算法的優化，國產機器人可實現毫秒級動作響應，穩定性、靈活性、連貫性持續提升。

產業發展方面，中國工業機器人市場銷量由2015年的7.0萬套增長至2024年的30.2萬套，連續12年成為全球最大工業機器人市場。中國是全球第一大機器人生產國，工業機器人產量由2015年的3.3萬套增長至2024年的55.6萬套。

本屆大會將於8月8日至12日在北京舉辦。徐曉蘭表示，新加坡、尼泊爾、喀麥隆等團組將發布機器人應用場景和合作需求。中國電子學會牽頭發起成立的世界機器人合作組織已吸納35家會員單位，覆蓋全球10餘個國家和地區。

運動 北京 人形機器人

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