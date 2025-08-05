新增批准用海用島 項目涉投資超5千億
今年上半年，中國新增批准用海用島項目涉及投資額超5000億元人民幣（下同），有效保障重大項目需求和中國海洋經濟的穩步發展。
新華社報導，自然資源部8月1日發布數據顯示，初步核算，上半年全國海洋生產總值5.1萬億元，同比增長5.8%。面對複雜多變的外部環境，海洋資源要素保供能力不斷提升，海洋空間資源和能源供給水平持續提高。
全國新增批准用海用島面積16.7萬公頃，同比增長25.2%，項目涉及投資額超5000億元。海洋原油、天然氣產量同比分別增長2.3%、16.9%，海上風電新增並網容量、發電量同比分別增長199.4%、2.2%。「藍色糧倉」建設扎實推進，國內海洋水產品產量同比增長4.8%。
海洋傳統產業繼續發揮「壓艙石」作用。海洋船舶工業國際市場份額保持領先，以修正總噸計海船新承接訂單量、完工量和手持訂單量佔全球比重分別為64.0%、47.2%和57.6%。海洋旅遊業增加值同比增長8.0%，海洋貨運量、貨物周轉量同比分別增長5.2%、6.9%。
海洋新興產業發展態勢良好。海洋工程裝備交付和手持訂單金額同比分別增長39.3%和9.7%。青島發布可用於海洋藥物研發的「海星大模型」；兆瓦級發電機組「奮進號」連續並網運行超3年。海洋食物保障能力進一步夯實。「藍色糧倉」建設成效顯著，上半年國內海洋水產品產量同比增長4.8%，其中海水養殖產量同比增長5.6%，海水養殖穩產保供作用得到持續發揮。
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