三安光電擬收購LED大廠Lumileds 有望打入蘋果供應鏈

大陸發光二極體（LED）龍頭企業三安光電發布重大收購公告，擬攜手境外投資人馬來西亞Inari Amertron Berhad，以2.39億美元收購Lumileds Holding B.V（亮銳）全部股權。該標的公司是一家全球知名的LED企業，註冊地位於荷蘭，此舉也有望讓三安打入蘋果供應鏈。

中國證券網報導，三安光電公告指，以自有資金及自籌資金與Inari擬透過各自子公司依74.5%、25.5%出資比例共同出資2.8億美元在香港設立香港SPV，用於支付本次交易對價、交易各項費用以及補充標的流動資金。本次交易完成後，三安光電將把標的公司（亮銳）納入合併報表範圍，成為亮銳的控股股東。

亮銳成立於1997年，註冊地址在荷蘭，是曾經的飛利浦照明部門分拆而來，專注於汽車車燈、相機閃光燈和特種照明等領域的中高端LED產品的生產和銷售，在LED領域具備完整的生產製程技術、多樣的產品種類及廣泛的客戶資源。亮銳官網顯示，「歐洲每輛汽車中就有一輛，全球每三輛汽車中就有一輛配備了我們的照明設備。」

據了解，Lumileds為全球前七名LED封裝廠商，業務重心包括車用照明、手機閃光燈與高階/利基照明。其車用照明LED營收全球排名第三，手機閃光燈部分已進入蘋果供應鏈。

另，每日經濟新聞提到，三安光電在公告中表示，本次收購可豐富其在車燈及特殊應用封裝模組方面的產品線，助力其加速提升中高端LED產品的占比。另一方面，亮銳在新加坡、馬來西亞均有成熟的生產基地和團隊，透過本次收購也能夠讓公司獲取全球優質生產。此外，依托亮銳在海外市場的成熟通路及客戶體系，公司還可快速融入國際高端供應鏈體系，拓寬客戶資源。

然而，在財務數據方面，亮銳2024年、2025年第一季分別實現營業收入5.89億美元、1.41億美元。不過，2024年、2025年第一季淨利潤分別出現虧損情形，為-0.67億美元、-0.17億美元。虧損主因是產能利用率低、營運成本高企、財務費用沉重及缺乏必要資本投入等問題。

對此，三安光電在公告中則稱，此次收購將形成產品互補，加速推動公司在中高階LED領域的發展。公告指，本次收購可豐富其在車燈及特殊應用封裝模組方面的產品線，助力其加速提升中高端LED產品的佔比，另方面，亮銳在新加坡、馬來西亞均有成熟的生產基地和團隊，透過本次收購也能夠讓公司獲取全球優質生產。此外，依托亮銳在海外市場的成熟通路及客戶體系，公司還可快速融入國際高端供應鏈體系，拓寬客戶資源。

據金融界，三安光電是大陸國內化合物半導體領域的龍頭企業，所掌握的核心技術與研發能力已達國際水準。該公司1日於投資者互動平台表示，目前，該公司的400G光晶片產品已實現批量出貨，800G光晶片產品已實現小批量出貨，1.6T光晶片產品處於研發階段。