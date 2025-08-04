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李嘉誠要賣婚房？李澤鉅：從沒打算出售 網上報導全屬虛構

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
李澤鉅強調，從未要拋售自住豪宅深水灣道79號。（微博照片）
李澤鉅強調，從未要拋售自住豪宅深水灣道79號。（微博照片）

近日有網上傳言指，長和系創辦人李嘉誠以港幣50億元拋售自住豪宅深水灣道79號後，長和系主席李澤鉅4日澄清，強調從沒有打算出售有關物業，並指個別網上及社交媒體有關出售深水灣道79號物業之報導及貼文內容全屬虛構，穿鑿附會，並無事實根據。

據香港經濟日報報導，李澤鉅指，「網上經常出現有關本人與家人之消息，當中大部分出於捏造，有些不符情理，有些不合邏輯，有些甚至有訛騙之嫌」。對於詐騙個案猖獗，李澤鉅希望，藉此機會呼籲各媒體及各界人士切勿輕信或參與散播謠言，以免誤墮詐騙陷阱而招致損失。

在長和系出售港口風波後，近日網上突然開始傳出，李嘉誠將掛牌出售深水灣道79號豪宅，標價港幣50億元，據悉，李嘉誠所住的這棟豪宅是在1963年以港幣65萬元購入，也是他與妻子莊明月的愛巢，是李家的常住居所。

居住的時間超過40年，李嘉誠過去也曾表示不會販售該房產。但現在卻傳出他將老宅賣出，不少大陸網友對此議論紛紛。也有很多對李家不好的負面傳聞與評價開始不斷發酵。

包括藍鯨新聞等大陸官媒等，也開始流傳出李嘉誠在房產公司掛牌賣房的截圖，但真假與來源並不知道。但很多人開始透過這條網傳截圖，開始揣測李嘉誠的意圖，說這次他真的要跑了。對於李嘉誠的許多負面言論，也都隨著這條流言蜚語逐漸發酵。

房產 詐騙 李嘉誠

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