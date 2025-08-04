保糧食安全分散進口源 大陸在非洲投資種植作物

在「糧食安全」國策及美中關係低潮下，中國開始將非洲列為分散糧食進口的來源。據報導，中國7月間由2家國企出面與非洲國家安哥拉簽署3.5億美元（約新台幣105億元）合約，將在當地開闢13萬公頃土地種植大豆、玉米等作物，其中60%將回銷中國。

多年來，美國一直是中國大豆等糧食作物的大宗來源，而安哥拉則只是中國以基礎建設換取石油供應的非洲國家。綜合南華早報及界面新聞報導，7月下旬先後有中國中信集團及中國水電集團，與安哥拉農業部簽訂相關的大型農業合約。

根據安哥拉農林部說法，中國水電集團將投資逾1億美元，在安國東部取得面積3萬公頃的土地作為農場，用來種植糧食作物，且擁有為期25年的免稅特許權。而這片農場種植出的糧食作物，約有60%將直接輸往中國，預計合約期間可向中國輸送50萬噸的糧食作物。

除了糧食作物，中國水電集團還計劃在安哥拉建立農作物種子研發和測試中心，以提高當地農作物產量，同時吸引更多的中國企業在安哥拉投資農業。

另一家中方投資者是中國中信集團，由旗下的中信建設出面與安哥拉農林部簽約，將於5年內分期投資2.5億美元開發10萬公頃的大豆和玉米生產基地。

中國中信集團表示，針對這項合約，位在安哥拉北寬扎（Cuanza Norte）省3000公頃和馬蘭熱（Malanje）省5000公頃土地的清理工作已在進行中，預計2026年將擴大開發規模到1萬至2萬公頃，最終目標是10萬公頃。

安哥拉農林部長安鳩斯（Isaac dos Anjos）當時表示，中國中信集團這項投資計劃所種植的農產品，約有60%將向中國出口，其餘則供安哥拉本國消費。

有國際農產專家表示，中國透過與非洲國家達成長期免稅的土地交易，減少了對美國、巴西的大豆等糧食作物依賴，同時還在非洲獲得了戰略立足點。

根據報導，除安哥拉外，中國也在非洲坦尚尼亞進行大規模農業投資，包括種植大豆，其中包括一項由北京超良控股出面的投資案，開發面積達3.2萬公頃。