美國將徵收50%關稅之際 大陸批准183家巴西咖啡進口

在美國向巴西開徵50%高額關稅後，中國大陸駐巴西大使館在社媒發文稱，中國已批准183家巴西咖啡公司商品輸華。

據路透報導，大陸駐巴西大使館8月2日在社交媒體平台發文稱，中國已批准183家巴西咖啡公司的商品出口中國市場。這項措施在7月30日生效，為期五年。

報導稱，對巴西咖啡出口商來說，這是利好消息。美國政府此前宣布，將從8月6日起對巴西咖啡和其他商品徵收50%高額關稅。

面對美國開徵高額關稅，巴西咖啡貿易商和出口商必須為每年向美國出售的約800萬包咖啡豆尋找替代買家。中國大陸是巴西頭號貿易伙伴，美國則是巴西牛肉和橙汁，以及其他商品的主要買家。

巴西咖啡出口商理事會統計的貿易數據顯示，巴西6月向美國出口總計約44萬包60公斤重的咖啡豆，比同月向中國大陸輸出的近5.6萬包要多近八倍。

巴西農業部和巴西咖啡出口商理事會均未立即回覆置評，中國海關總署也未能立即予以置評。