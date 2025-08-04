香港金管局總裁：香港將成全球最大財富管理中心

香港金管局總裁余偉文稱，香港銀行在數位資產業務發展呈快速增長，今年上半年數位及代幣化資產交易年比上升233%，並預計香港將在未來數年成為全球最大的財富管理中心。

余偉文4日在金管局專欄撰文指出，越來越多香港銀行開拓銷售數位資產相關產品和代幣化資產，以及數位資產保管的業務。截至今年7月中旬，22家銀行獲准銷售數位資產相關產品，13家銀行獲准銷售代幣化證券，另有五家銀行獲准提供數位資產保管服務。

他透露，今年上半年銀行數位資產相關產品及代幣化資產交易總額達261億港元，較去年同期上升233%，並已超過去年全年交易總額。

余偉文稱，多家資產管理公司也相繼公布計劃推出代幣化產品，加上港府推動代幣化債券發行，他相信香港在數位資產領域的增長趨勢將會持續，為香港財富管理業務發展帶來新動力。

余偉文引述波士頓諮詢公司（BCG）的報告表示，香港預計將在未來數年成為全球最大的財富管理中心，港府正推動政策創新和市場優化，鞏固香港作為國際財富管理及資產配置樞紐的領先地位。

他還指出，證監會調查顯示，截至2024年底，香港的管理資產總值按年增長13%至35兆港元，而金管局也觀察到國際金融機構積極擴大在港業務版圖。

余偉文認為，宏觀環境的不確定性也促使國際投資者更積極尋求多元化的投資策略以分散風險，尤其是中國資產和人民幣資產的配置佔比正逐步提高。

他引述新興市場投資基金研究公司（EPFR）數據庫稱，投資基金今年第二季向亞洲市場淨投入約915億美元資金，其中約443億美元淨資金流進了中國大陸市場。