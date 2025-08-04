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隱身湖南村落 陸鐘表重鎮日產30萬隻手表佔全球逾一成

聯合報／ 特派記者廖士鋒／衡陽即時報導
船山時間谷號稱是全大陸唯一的鐘表全產業鏈項目，整個園區具備了每天生產30萬隻手表的產能。（記者廖士鋒／攝影）
船山時間谷號稱是全大陸唯一的鐘表全產業鏈項目，整個園區具備了每天生產30萬隻手表的產能。（記者廖士鋒／攝影）

湖南省衡陽市是大陸120個老工業基地之一，憑藉著民初以降打下來的工業基礎，曾經是舉足輕重的生產要地，而近年歷經人口外移後的回流，當地正在打造的鐘表產業也大放異彩，坐落於衡陽縣西渡鎮梅花村的產業園區，目前每日的生產量為30萬隻表，佔全球11%，相關代工產品也銷往台灣。

衡陽在民國初年就有不少工業發展，抗戰時期，上海的工廠內遷，衡陽是重要接收地，包含電機廠、熱水瓶廠、鐵工廠、搪瓷廠、紡織廠等各類工業在此蓬勃發展，涵蓋機械、化工、紡織三大工業，由於工業生產躍居全國前列，又有「小上海」之稱。中共建政後，當地進一步發展多種工業，除手表外還有變電器、鏡片、核工業等，建湘柴油機廠所生產的柴油發動機，也曾廣銷各地。

而兩岸分治後，大陸民間曾有「三轉一響」的說法，用作判別生活水平，所謂三轉是腳踏車、縫紉機、手表，一響則是收音機。1970年代出產於衡陽的「芙蓉牌」手表曾要價每隻人民幣50元（超過當時人均每月工資），且要憑「表票」才能購買，是身分地位的象徵。

不過衡陽手表廠的榮景，受改革開放後的進口手表衝擊，在1996年停產，隨後於2007年破產，許多本地工匠，被迫離鄉前往廣東地區的製表行業謀生，直到2010年代中期才逐漸有更多在粵湘籍人才返回，籌備重振相關產業。

目前在唐靈軍等自粵返湘的當地人努力下，還有當地政府「承接沿海產業轉移」方針，眾多廣東湘籍製表行業人士返回湖南，短短幾年內，衡陽市衡陽縣已經在西渡鎮梅花村建成一個產業園區，名為「船山時間谷」，且產量驚人。

據了解，船山時間谷是2021年湖南省重點項目、也是全大陸唯一的鐘表全產業鏈項目，由衡陽縣經濟建設投資開發有限公司統規統建，總用地面積1,200畝，分兩期建設，一期建設用地541畝，建成交付建築105棟44.1萬平方公尺，其中標準廠房73棟、研發樓20棟、6棟人才公寓、3棟配套高層，1棟食堂超市、1棟產教融合培訓樓、1棟鐘表博物館。

目前園區入駐企業140餘家，112家企業投產，涵蓋從表殼、表面、表帶、機芯、到成表組裝的全產業鏈，直接帶動就業4,000多人，帶動周邊外包從業5,000餘人，2024年產值達人民幣54.3億元。2024年完成稅收987萬，2025年預計全年可以突破4,000萬元。園區現已具備日產手表30萬隻產能，產品遠銷中東、東歐、俄羅斯、印度、東南亞、非洲等國家和地區。

現在入駐園區的南岳機芯已能自製機芯，衡陽船山時間谷鐘表開發有限公司董事長唐靈軍受訪時表示，要培養一位具備調適機芯能力的組裝人員，至少要3年以上才能達到合格，部分手表製造流程，仍無法用機器取代，因為畢竟手表還是講究「獨力創造」，機械機芯仍有些依賴於手工手段，因款式多、數量少，不能實現流水線生產，還是需要人工，也就是「工匠」。

唐靈軍說，大陸不論是石英機芯、機械機芯都有代表性廠商，前者在武漢、漳州；後者在天津、上海、遼寧也有生產，南岳也已生產。

唐靈軍表示，目前有很多香港、台灣品牌產品在園區內代工，外界熟知的品牌包含卡西歐、lola rose等，還有許多歐美品牌和配件的代工。至於本報記者詢問，代工表跟自有品牌表的占比，他則說「各半」，並介紹目前園區有10幾家成表公司，銷售分布全球，比如LOOKWORLD主要面向非洲，另一家對中東與杜拜，而南岳牌與芙蓉牌主要針對大陸內部市場，另外還有品牌針對巴西市場，這10幾家都是針對某個地點。

據透露，目前產業園所生產的手表，外銷佔比90%以上，至於關稅影響，他說不大，因為鐘表屬於小類目，附加值比較高，「關稅加了一點點的話，對我們影響不會太大」。

而放在全球來說，目前全大陸鐘的生產佔全球92%、表佔83%，船山時間谷園區每日的生產量為30萬隻手表，佔全球11%，產品遠銷中東、東歐、俄羅斯、印度、東南亞、非洲等國家和地區；未來重點發展「自有品牌」、「高端製造」、「智慧手表」等方向，冀能與世界接軌。

機械表的機芯有300多個零件，不少都仰賴資深工匠的精細調整和檢查。（記者廖士鋒／攝影）
機械表的機芯有300多個零件，不少都仰賴資深工匠的精細調整和檢查。（記者廖士鋒／攝影）
手表的表殼看似簡單，也有不少要求。圖為衡陽船山時間谷園區內生產的員工。（記者廖士鋒／攝影）
手表的表殼看似簡單，也有不少要求。圖為衡陽船山時間谷園區內生產的員工。（記者廖士鋒／攝影）
目前湖南衡陽已有出產機芯的「南岳機芯」工廠，推出「八方來財」等產品。（記者廖士鋒／攝影）
目前湖南衡陽已有出產機芯的「南岳機芯」工廠，推出「八方來財」等產品。（記者廖士鋒／攝影）

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