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從投行看大陸／家族信託在大陸法律實務分析

經濟日報／ 王凡（富拉凱投資銀行法律顧問）

在規劃家族信託時應注意可能被擊穿失效的法律細節。

近期「家族信託」在大陸成為熱門話題，從法律關係上分析，信託本質上是為了實現委託人特定目的，圍繞信託財產的轉移、信託財產的管理、信託利益的分配等核心，在委託人、受託人、受益人三方之間構建的有目的性的權利和義務關係。

大陸《信託法》規定，信託包括了三類五要素，也就是當事人（委託人、受託人、受益人）、信託財產、信託目的，這些要素構成了信託的基本結構。

根據大陸銀保監會2023年3月發布《關於規範信託公司信託業務分類的通知》（銀保監規〔2023〕1號，以下簡稱「通知」），家族信託是指信託公司接受單一自然人委託，或接受單一自然人及其親屬共同委託，以家庭財富的保護、傳承和管理為主要信託目的，提供財產規劃、風險隔離、資產配置、子女教育、家族治理、公益（慈善）事業等定制化的事務管理和金融服務。

家族信託的受益人為委託人或其親屬，但委託人不得為唯一受益人，慈善信託或慈善組織也可作為家族信託的受益人。信託財產方面，銀保監會的「通知」並未對信託財產類型作出規定，但是要求家族信託實收信託應不低於人民幣1,000萬元。特別需注意的是，大陸境內家族信託的受託人只能為持牌的信託公司，大陸持牌信託公司目前僅有67家，通過持牌信託公司設立的信託才有隔離功能，以下舉例顯示出家族信託的隔離功能。

假設有男方以夫妻二人及共同婚生子為受益人設立家族信託，多年後女方欲通過離婚訴訟，分割家族信託的信託財產，並向法院申請財產保全，法院考慮到本信託設立目的、案外人兒子的分配方案，確定該信託是為財富傳承、以及受益人的教育培養而設立，並非金融理財，依據大陸《信託法》、《九民紀要》規定，最終裁定解除對該家族信託的保全。

《九民紀要》明確指出，受益人對信託財產享有的權利表現為信託受益權，信託財產並非受益人的責任財產。因此，當事人因其與委託人、受託人或受益人間的糾紛，申請對存管銀行或信託公司專門帳戶中的信託資金採取保全措施的，除符合《信託法》的情形除外，法院不應當准許。

要注意的是，信託既然有隔離功能，但也有被「擊穿」的實例，最有名的便是名人張蘭家族，在境外的信託案中，法院認定張蘭對信託財產保留實際控制權，可行使隨意變更受益人、提取資金等權力，因此信託目的被認定為了規避債務，從而導致信託被擊穿。

另外大陸也出現過類似信託被擊穿的案例，例如有人因行賄罪和合同詐騙罪被判刑，最後其名下 「家族信託資產」被法院當作存款進行強制執行，因為資金來源確實涉及違法犯罪所得，導致信託被執行當然具有合理性，同理可證，違反《信託法》而設立信託達到逃避債務的目的，信託最終也將被「擊穿」。

(本文發自上海，網址www.myChinaBusiness.com)

信託 財產 隔離

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