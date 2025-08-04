大陸神經擬態類腦計算機 問世

浙江大學腦機智能全國重點實驗室公開最新研製的新一代神經擬態類腦計算機（電腦）—Darwin Monkey（悟空），聲稱這是國際上首部神經元規模超過20億的基於專用神經擬態晶片的類腦計算機，象徵中國在神經擬態類腦計算機領域已達到國際先進水準。

浙江大學微信公眾發布新聞稿指出，人類大腦是一部極其高效的「計算機」，能舉一反三、融會貫通，可處理視覺、聽覺、語言、學習、推理、決策、規劃等各類任務。「類腦計算」即是將生物神經網絡的工作機理應用於計算機系統設計中，構建像大腦一樣的低功耗、高並行、高效率、智慧化計算系統。

浙大新聞稿稱，整部「悟空」由15台刀片式神經擬態類腦伺服器組成，每一台刀片式類腦伺服器內部集成了64顆達爾文三代類腦計算晶片。

該晶片由浙江大學領銜、聯合之江實驗室於2023年初研製成功，單顆支持超過235萬脈衝神經元與億級神經突觸，並支持類腦計算專用指令集和神經擬態線上學習機制。

浙江大學表示，基於該晶片，「悟空」神經元數量已接近獼猴大腦規模，向更高級的類腦智能又邁進一步，在典型運行狀態下功耗約為2,000瓦。該項成果也是浙江大學類腦計算團隊繼2020年9月成功研製中國首部億級神經元類腦計算機Darwin Mouse（米奇）後，取得的又一重要突破。

在該類腦計算機上，團隊已成功部署多項智能應用，不僅能運行DeepSeek類腦大模型完成邏輯推理、內容生成和數學求解等智能任務，憑藉其強大的神經元和突觸資源，還能初步模擬包括秀麗線蟲、斑馬魚、小鼠及獼猴等不同神經元規模的動物大腦，為腦科學研究提供新的手段。

浙江大學指出，類腦計算系統可以解決現有深度網絡及大模型高能耗、高計算量的問題，同時其無人監督的線上方式學習機制能為AI帶來革命性進步。