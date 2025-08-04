大陸工業機器人銷量 連12霸

統計顯示，大陸工業機器人市場銷量由2015年的七萬套增至2024年的30.2萬套，增長三倍，連續12年成為全球最大工業機器人市場。

與此同時，大陸是全球第一大機器人生產國，工業機器人產量由2015年的3.3萬套增長至2024年的55.6萬套，在機器人產業領域正逐漸主導全球市場。

北京、上海都分別成立了國家、地方共建的具身智能機器人創新中心，國家、地方共建的人形機器人創新中心。2024年大陸廠商在全球商用服務機器人的市場中占據主導地位，出貨量占比高 84.7%，規模優勢明顯。

美國投行摩根士丹利6月報告指出，大陸正在機器人競賽中占據優勢，領先於美國。大陸在機器人研發與製造領域的快速進展，主要得益於稀土資源優勢、政策激勵以及教育體系支撐。