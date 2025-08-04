蘋鏈企業挺進機器人賽道 立訊、藍思等動作頻頻

大陸蘋果供應鏈們正將消費電子領域累積的精密製造技術，延伸至機器人賽道，包括立訊精密、藍思科技、領益智造、長盈精密、歌爾股份等在機器人領域動作頻頻，一場機器人製造的競速賽開啟。

分析認為，長期以來，蘋果鏈企業依賴蘋果訂單，若市場需求波動或合作關係生變，企業經營可能受到衝擊。布局機器人新產業，可拓展業務邊界、降低客戶集中度。而這些蘋果鏈企業們，先前已經紛紛加碼新能源汽車、AR／VR智慧硬體等產業。

大陸蘋果鏈在機器人賽道布局進展 圖／經濟日報提供

中國經營報報導，作為蘋果鏈龍頭，立訊機器人投資人民幣50億元的總部基地專案，日前在江蘇常熟舉行開工儀式。該項目將用於工業自動化成套裝備、各類機器人及核心零部件的研發、製造和銷售。

蘋果鏈另一巨頭藍思科技，7月9日宣布在港股上市募集的資金，將用於推進包括機器人產能配套等領域工作。藍思科技自2016年起，就布局成立藍思智慧型機器人，自主研發六軸機器人、AOI視覺檢測機器人及複合型AGV，應用於精密製造環節。

領益智造6月發布「核心零部件＋硬體服務＋應用落地」三位一體機器人戰略，鎖定全球具身智慧硬體前三目標。

長盈精密於2024年6月設立全資子公司長盈機器人，該公司於2025年7月30日在投資者互動平台披露，相關訂單已轉入量產階段，人形機器人產線可與既有業務共享，後續將緊跟客戶需求與市場動態，培育新業績增長點。

2025年4月，大陸國家智慧財產權局公開信息顯示，歌爾股份申請了一項名為「機器人行走方法、裝置、存儲介質及機器人」的專利。同年5月，歌爾股份另一項名為「陪伴機器人語音辨識方法及系統」的專利亦獲公開。

TrendForce集邦諮詢分析師喬安然表示，蘋果鏈公司當前布局機器人業務存在技術的差異化，立訊精密側重硬體集成與規模化量產，藍思科技、領益智造聚焦核心部件突破，歌爾股份則透過感測器構建技術壁壘。