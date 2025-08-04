港本季GDP 增速將放緩

香港財政司長陳茂波預期，香港第3季經濟將持續增長，但增幅恐不如第2季（3.1%）。此外，受到美國關稅影響，特別是第3季出口增幅可能不及第2季。

綜合信報、香港電台報導，陳茂波在電台節目上表示，香港出口商擔憂美國關稅措施，於是在4月提早進行出口工作。展望下半年，他說，期望隨著旅客訪港、盛事活動舉行，以及美國可望9月起降息，有利香港資產市場及營商環境。

陳茂波指出，因應印花稅收入增加，香港財政年度政府經營帳目或由原先預估的赤字轉為盈餘，綜合帳目仍預計為赤字，但他強調香港政府的財政非常穩健。

在房市部分，陳茂波稱，香港住宅市場過去三個月表現平穩，新建案反應不錯，一手和二手房交投量每月恢復至5,000多宗，接近過去十年平均數；非住宅市場則比較複雜，目前商辦供過於求，商鋪出租狀況則與餐飲業掛鉤。

本周將公布第2季餐飲行業總收益，預計按年會有輕微增長。陳茂波指出，零售和餐飲等行業的經營呈穩住的跡象，但不能否認有關行業仍受較大壓力。

港府此前公布，香港第2季GDP較上年同期實質成長3.1%。花旗指出，香港第2季經濟穩步復甦，對香港總體經濟看法審慎地轉向更樂觀，並上調香港全年GDP增長預測至2.8%。