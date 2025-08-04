全球最大位於新疆 壓縮二氧化碳儲能項目封頂

近日，占地56.56萬平方米、相當於80個足球場的全球最大壓縮二氧化碳儲能項目—華電-東方電氣木壘二氧化碳儲能項目，順利實現主廠房主體結構封頂。

該專案位於新疆昌吉回族自治州木壘哈薩克自治縣，是在沙漠、戈壁、荒漠地區配套大型風光基地建設的新型儲能示範專案，規畫建設容量60萬千瓦風電、40萬千瓦光伏和100萬千瓦時儲能，建設內容包括主廠房、罐區、綜合廠房等，建成後將成為全球最大的壓縮二氧化碳儲能項目。

該項目由總部位於四川德陽的東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱東方汽輪機）總承包。自去年9月開工以來，參建各方克服了風沙烈日、冬日嚴寒等困難，合力解決難點堵點問題，將建設周期從原本的16個月壓縮到12個月內，順利實現廠房封頂這一階段性節點，為後續設備安裝和調試等工作奠定堅實基礎。東方汽輪機負責人表示，接下來將繼續把專案作為「頭號工程」，加強安全品質管控，持續推動後續建設，確保專案建設成為精品工程、標竿工程、樣板工程。

據悉，專案整體採用非補燃式壓縮二氧化碳儲能工藝技術，儲能時長可達8小時，發電時長為10小時。預計將在年底全面投產，為解決大規模新能源並網消納問題和大陸「西電東送」工程提供先進可靠能源支撐。