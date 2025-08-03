快訊

豪雨肆虐阿里山…民眾直擊土石流畫面曝 樹木一棵棵倒下

又一家！台中海線知名建商爆財務危機 急公告「全面停工」

星巴克傳出售、特斯拉被碾壓 中國本土品牌如何靠4件事崛起？

商業周刊／ 撰文者：黃齊元（老總的兩岸手札）
圖為上海商圈遊客。 歐新社
圖為上海商圈遊客。 歐新社

摘要

中國本土品牌靠極致性價比、快速創新、廣大的銷售通路等策略，快速崛起，打擊外資企業在中國內需市場的市占率及優勢。台灣的本土品牌該如何借鏡、學習發展策略？

中國是全世界最大的消費市場，但最近有一個奇特現象，就是外資品牌在中國全面潰敗。

首先是蘋果。十幾年前，蘋果在中國紅得不得了，但在2024年第二季被vivo、OPPO、小米等品牌超越，排名掉到第五。另外，華為在制裁下變得越來越強，突破美國封鎖。

另一個例子是特斯拉，馬斯克因中國而崛起，當初要不是有上海工廠，特斯拉也不可能發展這麼快。為了吸引特斯拉，中國給予優惠，使它在短時間內成為中國電動車領導品牌，2020年市占率高達15%。但近年特斯拉的中國市占率受比亞迪等品牌影響，在2025年前5個月市占率降至7.6%。

至於在民生消費品上，外資更是全面潰敗，最著名的例子是星巴克。星巴克走高端路線，近年來市場受中國本土品牌瑞幸、庫迪打擊，逼得星巴克不得不退出中國市場，近期可能將其中國子公司轉給私募股權基金。

還有一個有趣的例子是冰淇淋市場，中國2021年人均銷售量為2.9公斤，低於全球平均的4.5公斤，成長潛力巨大。但主流接受價格集中在人民幣3～4元間，高於20元的產品接受率極低。而哈根達斯平均售價達人民幣36元，很少人會買。

反觀中國冰淇淋前3名品牌伊利、和路雪、蒙牛均為本土品牌，外資排名最高的雀巢只居第四，市占率不到8%。

為何中國本土品牌能夠崛起？

第一、極致性價比策略。如蜜雪冰城的冰只要3元，低於市場價格底線，形成消費者慣性。

第二、快速創新產品的能力。本土品牌研發速度快，創造出一些奇特口味，如榴槤。

第三、分銷通路廣泛。打入3～5線城市，不像外資只集中在北京與上海。

第四、強化場景體驗。透過直播社交分享等工具，形成新的場景與消費者連結。

30年前我在中國工作時，歐美品牌是一種身分與地位的象徵，讓人覺得很驕傲。但今天正好相反，中國民族品牌崛起，許多年輕人以使用本土品牌自豪。那麼台灣呢？

近年台灣連鎖咖啡路易莎的崛起，這家公司目前約有560家門市，超越星巴克，成為本土第一連鎖品牌。路易莎的名字相當國際，並未強調本土化，但就是性價比高。近年該公司甚至進軍火鍋，跨業複合經營。

台灣另一個例子是Gogoro，該公司曾經是獨角獸，且也行銷海外。但後來因一系列策略及管理的錯誤，導致股價大跌，目前已失去了昔日的光彩與地位。

除此之外，手機還是人手一支iPhone，以前的HTC已不見蹤影。汽車更是慘淡，若汽車因川普政策變為零關稅，納智捷地位搖搖欲墜。

一個國家的實力跟本土品牌息息相關，中國品牌快速崛起，證明中國已不只是「世界工廠」，而是「世界市場」。且不只在國內，更可以進軍東南亞和全世界，這是台灣要學習的地方！

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文星巴克傳出售、特斯拉被碾壓⋯中國本土品牌如何靠4件事崛起？

延伸閱讀

品牌 外資 北京 星巴克 市占率 特斯拉 路易莎

延伸閱讀

1分鐘看世界／特斯拉自駕系統車禍敗訴 美國陪審團判賠2.4億美元

佛州1死1傷車禍 特斯拉「具有缺陷」被判賠2.43億

路透：特斯拉向韓LG新能源採購LFP電池　降低對中依賴

美印喬不攏？網猜台灣「八門全開」跑不掉：特斯拉將變便宜

相關新聞

10年銷量增3倍！陸連續12年為全球最大工業機器人市場

過往全球機器人產業看日本、歐美的狀態可能正要漸漸改變，大陸方面統計顯示，大陸工業機器人市場銷量由2015年的7萬套增長至...

星巴克傳出售、特斯拉被碾壓 中國本土品牌如何靠4件事崛起？

中國是全世界最大的消費市場，但最近有一個奇特現象，就是外資品牌在中國全面潰敗。

陸復徵債券利息收入增值稅 估為國庫帶來逾1200億收入

大陸官方近期公告稱，自8月8日起對新發行的國債、地方政府債券、金融債券的利息收入，恢復徵收約6%的增值稅。目前民眾買大陸...

美審批機構癱瘓 H20晶片銷中卡關 業界：中國訂單要飛了

路透報導，美國企業申請的數千件出口許可卡關，因為美國商務部轄下的產業與安全局(BIS)運作幾乎陷入癱瘓，受影響的包括Nv...

中國雪糕市場 49元以上不再吃香 這價位賣得最好

不論是大人或小孩，雪糕都是對抗炎熱的最佳武器。中國今年夏天的雪糕市場，平價經典款仍是消費者首選。人民幣3到5元雪糕持續佔...

香港財長：料港Q3經濟持續增長 但增幅或不及Q2

香港財政司長陳茂波預期，香港第三季經濟將持續增長，但增幅恐不如第二季。此外，受到美國關稅影響，特別是第三季出口增幅可能不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。