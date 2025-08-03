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陸復徵債券利息收入增值稅 估為國庫帶來逾1200億收入

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸官方近期公告稱，自8月8日起對新發行的國債、地方政府債券、金融債券的利息收入，恢復徵收增值稅。（中新社）
大陸官方近期公告稱，自8月8日起對新發行的國債、地方政府債券、金融債券的利息收入，恢復徵收增值稅。（中新社）

大陸官方近期公告稱，自8月8日起對新發行的國債、地方政府債券、金融債券的利息收入，恢復徵收約6%的增值稅。目前民眾買大陸國債利息免稅標準也已確定，對於月銷售額人民幣10萬元以下免徵增值稅。此外，也有大陸專家估算，徵收債券增值稅能為大陸國庫增加約人民幣300億元（約合新台幣1,254億元）收入。

大陸稅務局近日公布訊息指出，民眾購買上述國債、地方政府債券等，每月額度不超過人民幣10萬元（以一季為1個納稅期的，則季銷售額超過30萬元），將享受免徵利息收入增值稅優惠政策。該優惠政策執行期限截至2027年12月31日，未來政策是否延續有待觀察。

第一財經報導，財通證券首席經濟學家孫彬彬表示，銀行等自營機構持有債券產生的利息收入徵收6%增值稅；資管產品（含公募基金等）適用簡易計稅方法，按照3%的徵收率繳納增值稅。

此前為吸引資金進入債券市場、擴大債券市場規模，大陸官方對國債等利息收入採取免收增值稅優惠政策。但近年大陸債券市場規模快速增長，「資產荒」背景下國債、地方政府債券等受到投資者熱捧，加上近年財政收入增長乏力，以及基於稅負公平考量，大陸官方最終取消了這一免稅優惠政策。

國盛證券首席宏觀固收分析師楊業偉估算，從總體稅收增加規模來看，估計本次增值稅恢復可能增加稅收合計315.5億元左右。孫彬彬估算，2025年增量稅收約人民幣321億元，2026年增量稅收約648億元，2027年增量稅收約988億元。隨著應稅債券規模不斷上升，每年產生的稅收也逐漸上升。

大陸財政部數據顯示，今年上半年全國稅收收入人民幣9.3兆元，年減1.2%。其中第一大稅種為國內增值稅3.7兆元，年增2.8%。

但也有分析認為，此次調整有助於提升國債收益率曲線的基準性。增值稅政策調整後，能一定程度縮小不同債券、不同金融資產之間的稅收差距，提升政府債券的交易活躍度。

稅收 利息 人民幣

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