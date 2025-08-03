10年銷量增3倍！陸連續12年為全球最大工業機器人市場

過往全球機器人產業看日本、歐美的狀態可能正要漸漸改變，大陸方面統計顯示，大陸工業機器人市場銷量由2015年的7萬套增長至2024年的30.2萬套，增長約三倍，連續12年成為全球最大工業機器人市場；與此同時，中國大陸是全球第一大機器人生產國，工業機器人產量由2015年的3.3萬套增長至2024年的55.6萬套。顯示大陸在機器人產業領域正逐漸主導全球市場。

綜合中新社、IT之家報導，中國電子學會理事長徐曉蘭2日在2025世界機器人大會記者會上做出前述表示。她指出，中國人形機器人在運動性、靈巧性等方面實現重大突破，整體水準處於全球第一矩陣。機器人大模型、智能協同控制、人機交互、多模態感知等核心技術不斷突破，運動能力顯著增強，通過AI控制算法的優化，大陸國產機器人號稱可實現毫秒級動作響應，穩定性、靈活性、連貫性持續提升。

數據還顯示，大陸服務機器人的產量為1,051.9萬套，年增34.3%。北京、上海都分別成立了國家、地方共建的具身智能機器人創新中心，國家、地方共建的人形機器人創新中心。2024年，大陸廠商在全球商用服務機器人的市場中佔據了主導地位，出貨量佔比高 84.7%，規模優勢明顯。

大陸海關總署數據指出，大陸工業機器人去年出口市場份額躍居全球第二，今年上半年出口繼續增長 61.5%。

此前，美國投行摩根士丹利6月報告指出，大陸正在機器人競賽中佔據優勢，領先於美國。中國在機器人研發與製造領域的快速進展，主要得益於稀土資源優勢、政策激勵以及教育體系支撐。此外，大陸在製造機器人所需人才培養方面也領先美國，2023年中國有超過1.1萬所培養機器人製造所需人才的大學，總體在校學生超過500萬人，而美國國家學生信息中心數據顯示，美國類似院校的在校人數僅為92.3萬人。

國際機器人聯合會 (IFR) 去年11月底發布的2024年度機器人報告顯示，從重要指標「機器人密度」來觀察，南韓處於世界領先地位，每萬名員工擁有1,012台機器人，新加坡緊隨其後，第三名是中國，每1萬名工人擁有470台機器人，是 2019 年密度的兩倍多，超越德國每萬名員工擁有429台機器人。