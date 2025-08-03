香港財長：料港Q3經濟持續增長 但增幅或不及Q2

香港財政司長陳茂波預期，香港第三季經濟將持續增長，但增幅恐不如第二季。此外，受到美國關稅影響，特別是第三季出口增幅可能不及第二季。

綜合信報、香港電台報導，陳茂波在香港商業電台節目上表示，香港出口商擔憂美國關稅措施，於是在4月提早進行出口工作。展望下半年，他說，期望隨著旅客訪港、盛事活動舉行，以及美國可望9月起降息，可利好香港資產市場及營商環境。

陳茂波指出，因應印花稅收入增加，香港財政年度政府經營帳目或由原先預估的赤字轉為盈餘，綜合帳目仍預計為赤字，但他強調香港政府的財政非常穩健。

在樓市部分，陳茂波稱，香港住宅市場過去三個月表現平穩，新盤開價貼市且反應不錯，一手和二手樓交投量每月恢復至5,000多宗，接近過去十年平均數；非住宅市場則比較複雜，目前辦公樓供過於求，目前港府已經停售商業用地，並讓企業進駐，同時也會提供彈性，讓辦公樓轉為其他用途，例如學生宿舍等，也會鼓勵有財力又有需要的非政府機構購入辦公樓。商鋪出租狀況則與餐飲業掛鉤。

此外，陳茂波三日發布網誌表示，香港第二季在出口、消費和固定投資的「三頭馬車」同時取得正增長下，整體經濟按年增長3.1%，已連續十季取得正增長。香港零售銷貨價值在5月和6月年增率微幅增長，第二季微升0.3%。本周亦將公布第二季餐飲行業總收益，預計按年會有輕微增長。

陳茂波指出，數據顯示，零售和餐飲等行業的經營呈穩住的跡象，但不能否認有關行業仍受較大壓力。

港府早前公布，香港第二季GDP較上年同期實質成長3.1%。花旗指出，香港第二季經濟穩步復甦，對香港總體經濟看法審慎地轉向更樂觀，並於早前上調香港全年GDP增長預測至2.8%，對香港第三季GDP最新預測為按年增長3.3%及按季下跌0.3%。