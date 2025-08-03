快訊

老化不是依循年齡遞增 研究揭斷崖式衰老從身體1組織受損開始

準備出國讀醫…20歲亞大女學生捲車底亡 生前燦笑模樣曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

浙江大學推出類腦計算機「悟空」 神經元數量接近獼猴

聯合報／ 大陸中心／即時報導
浙江大學腦機智能全國重點實驗室2日宣布最新研製的新一代神經擬態類腦計算機—Darwin Monkey（悟空）。（圖／截圖自影片）
浙江大學腦機智能全國重點實驗室2日宣布最新研製的新一代神經擬態類腦計算機—Darwin Monkey（悟空）。（圖／截圖自影片）

浙江大學腦機智能全國重點實驗室2日公開最新研製的新一代神經擬態類腦計算機—Darwin Monkey（悟空），聲稱這是國際上首部神經元規模超過20億的基於專用神經擬態晶片的類腦計算機，象徵中國在神經擬態類腦計算機領域已達到國際先進水準。

浙江大學微信公眾發布新聞稿指出，人類大腦是一部極其高效的「計算機」，能舉一反三、融會貫通，可處理視覺、聽覺、語言、學習、推理、決策、規劃等各類任務。「類腦計算」即是將生物神經網絡的工作機理應用於計算機系統設計中，構建像大腦一樣的低功耗、高並行、高效率、智慧化計算系統。

新聞稿稱，整部「悟空」由15台刀片式神經擬態類腦伺服器組成，每一台刀片式類腦伺服器內部集成了64顆達爾文3代類腦計算晶片。該晶片由浙江大學領銜、聯合之江實驗室於2023年初研製成功，單顆支持超過235萬脈衝神經元與億級神經突觸，並支持類腦計算專用指令集和神經擬態線上學習機制。

浙江大學表示，基於該晶片，「悟空」神經元數量已接近獼猴大腦規模，向更高級的類腦智能又邁進一步，在典型運行狀態下功耗約為2000瓦。該項成果也是浙江大學類腦計算團隊繼2020年9月成功研製中國首部億級神經元類腦計算機Darwin Mouse（米奇）後，取得的又一重要突破。

文章稱，為突破晶片間互連速度與系統能效的瓶頸，團隊聯合浙大集成電路學院，利用2.5D先進封裝技術研製出晶圓級超集成類腦計算晶片Darwin Wafer，並基於其搭建晶上系統（System on Wafer，SoW）刀片伺服器。

整個SoW刀片式伺服器主體僅包含一張集成64顆達爾文3代類腦晶片裸片的12吋晶圓，擺脫傳統光罩的物理約束，實現導線微奈尺度的互連優化。

經過兩年多的研發，團隊在多項關鍵技術取得突破：構建了大規模神經元系統互連與集成架構，支持以多維網格為基本拓撲結構的層次化、可擴展晶片間互連；實現自適應時間步控制方法，支持大規模神經元之間的任務協同運行。

同時採用大陸國產晶圓基板技術，基於CoWoS-S 2.5D先進封裝技術，實現晶圓級類腦計算晶片；提出分層的系統資源管理框架，設計多級內存系統中的數據換入換出策略，實現對大規模神經元系統資源的管理與調度。

與此同時，為充分釋放類腦計算機的能力，團隊還研製新一代達爾文類腦操作系統。該系統採分層資源管理架構，通過構建負載感知調度算法與動態時間片劃分機制等技術，在考慮通信頻寬與任務特徵的基礎上，實現神經擬態任務的高效並發調度與系統資源的動態優化。

在該類腦計算機上，團隊已成功部署多項智能應用，不僅能運行DeepSeek類腦大模型完成邏輯推理、內容生成和數學求解等智能任務，憑藉其強大的神經元和突觸資源，還能初步模擬包括秀麗線蟲、斑馬魚、小鼠及獼猴等不同神經元規模的動物大腦，為腦科學研究提供新的手段。

浙江大學指出，「悟空」類腦計算系統的推出，是浙大類腦計算團隊在神經擬態計算領域又一次突破，其大規模、高並行、低功耗等特點，將為現有的計算場景提供新的計算範式—為AI發展提供新的算力基座：類腦計算系統可以解決現有深度網絡及大模型高能耗、高計算量的問題，同時其無人監督的線上方式學習機制能為AI帶來革命性進步。  

新聞稿表示，在腦科學的研究方面，「悟空」能作為神經科學家研究腦的仿真工具，提供新的實驗手段探索大腦工作機理，用於更好地理解大腦，能夠減少真實的生物實驗。「悟空」計算機仿腦的工作機制和超越人腦的運算速度，也將為未來類腦AI的研究提供強大支持。

團隊 規模 計算機 浙江大學

延伸閱讀

輝達銷陸AI晶片許可卡關 法人：台積電影響有限

輝達H20晶片恢復銷陸後 陸媒發文 質疑資安風險

網信辦約談後 輝達發言人：輝達晶片中沒有後門

輝達向台積電訂購30萬片H20晶片！鄉民卻因1原因怕了：只是騙散戶

相關新聞

蜜月期已過？大陸汽車上半出口俄羅斯大減近6成

大陸汽車近年積極出海攻佔各地，據最新統計，上半年中國汽車出口目的地前三名分別為墨西哥、阿拉伯聯合大公國、俄羅斯，出口量分...

香港財長：料港Q3經濟持續增長 但增幅或不及Q2

香港財政司長陳茂波預期，香港第三季經濟將持續增長，但增幅恐不如第二季。此外，受到美國關稅影響，特別是第三季出口增幅可能不...

浙江大學推出類腦計算機「悟空」 神經元數量接近獼猴

浙江大學腦機智能全國重點實驗室2日公開最新研製的新一代神經擬態類腦計算機—Darwin Monkey（悟空），聲稱這是國...

錄取分數超越985高校 陸新大學為何讓學霸搶著讀？

在台灣，若成績明明能上台清交等頂大，卻選擇一所新成立、首度招生的私立大學，一般人會怎麼看？中國大陸今年高考河南有名考生的成績是683分，排名河南全省857名，穩能上南京大學、浙江大學，甚至是復旦大學、上海交通大學等眾多「985」高校，但這名考生偏偏選了今年才首次招生的福建民辦大學－福耀科技大學。

歐美購物旺季、雙11促銷帶動…陸TV面板價 Q3將回暖

在經過第2季稼動率下調、行業庫存調整後，第3季電視面板價格在歐美「黑色星期五」購物節、印度排燈節等海外購物旺季，加上雙1...

進口受限、廢紙供應收緊推升成本 陸紙企發動新一波漲價

大陸紙企玖龍紙業、江西理文造紙、湖北榮成紙業等近日再宣布漲價，從8月1日起上調瓦楞紙、再生牛卡紙等的價格。今年以來，紙企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。