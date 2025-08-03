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蜜月期已過？大陸汽車上半出口俄羅斯大減近6成

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
俄烏戰爭後，隨著歐美日車商退出，中國車廠趁勢填補空缺，一度佔據俄羅斯車是半壁江山。圖為位於安徽蕪湖的奇瑞汽車生產線。（新華社）
俄烏戰爭後，隨著歐美日車商退出，中國車廠趁勢填補空缺，一度佔據俄羅斯車是半壁江山。圖為位於安徽蕪湖的奇瑞汽車生產線。（新華社）

大陸汽車近年積極出海攻佔各地，據最新統計，上半年中國汽車出口目的地前三名分別為墨西哥、阿拉伯聯合大公國、俄羅斯，出口量分別為：23.45萬、21.43萬、17.10萬。值得關注的是，中國汽車出口至俄羅斯的數量上半年僅17.1萬輛，年降59.2%，是榜單中跌幅最大的市場。

大陸汽車產業媒體易車網近期發布2025年上半年及6月汽車出口目的地TOP10榜單。排名第一為墨西哥，上半年出口量23.45萬輛，年增30.7%，主因在於比亞迪今年在墨西哥需求量大幅增加。比亞迪主力車型海鷗、宋PLUS DM-i等都已在墨西哥上市，而許多汽車在墨西哥本地消化，而非如外傳中轉至第三國。

排名第二的阿拉伯聯合大公國，上半年中國汽車出口量為21.43萬輛，年增58.5%。增速迅猛的原因在於阿國作為中東汽車進口的集散地，今年以來，大陸另一車企吉利對沙烏地阿拉伯、阿國等中東市場的出口增長，帶動整體進口量攀升。

而榜單第四至第十名，分別為巴西、比利時、英國、沙國、澳洲、菲律賓、哈薩克等。

中國汽車上半年出口最值得注意的是出口俄羅斯的數量出現雪崩式下跌，有分析認為原因有二：一是因為俄羅斯今年提高了車貸利率和整車進口報廢稅，導致當地消費者購車成本提升，終端銷量下滑；二是此前中國車企在俄庫存較高，今年銷售遇到了瓶頸。

受到俄烏戰爭影響，2023年以來，俄羅斯成為中國汽車出口第一大市場。乘聯會數據顯示，2024年1至11月，中國對俄出口106萬輛汽車，比2023年同期大增26%。截至2024年底，中國品牌在俄羅斯新車占有率穩定在68%。據俄羅斯車市分析機構Autostat統計，俄羅斯新車銷量前十名中，就有七個品牌來自中國。

俄羅斯商人報（Kommersant）4月報導，俄羅斯汽車經銷商協會表示，近兩年湧入俄羅斯市場的中國汽車品牌數量已超出俄羅斯的承受力，在庫存過剩、高貸款利率以及消費低迷的情況下，部分品牌退出將不可避免。

俄羅斯 墨西哥 消費者 汽車產業

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