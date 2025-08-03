中國央行召開下半年工作會議 延續適度寬鬆貨幣政策

在台灣，若成績明明能上台清交等頂大，卻選擇一所新成立、首度招生的私立大學，一般人會怎麼看？中國大陸今年高考河南有名考生的成績是683分，排名河南全省857名，穩能上南京大學、浙江大學，甚至是復旦大學、上海交通大學等眾多「985」高校，但這名考生偏偏選了今年才首次招生的福建民辦大學－福耀科技大學。

2025-08-03 07:00