中國央行召開下半年工作會議 延續適度寬鬆貨幣政策
中國人民銀行（央行）1日召開2025年下半年工作會議，提到繼續實施適度寬鬆貨幣政策，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，並要保持匯率彈性，防範匯率超調風險。
中國人民銀行微信公眾號發布消息，人行1日召開2025年下半年工作會議，提出7大工作重點，包括繼續實施適度寬鬆貨幣政策。
人行表示，要綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，引導金融機構保持信貸合理增長，使社會融資規模、貨幣供應量增長與經濟增長和價格總水平預期目標相匹配。要提升貨幣政策實施效果，提高資金使用效率。強化利率政策執行和監督，保持匯率彈性，防範匯率超調風險。
人行又表示，要推動科技型中小企業貸款較快增長，加大「兩重」（國家重大戰略實施與重點領域安全能力建設）及「兩新」（設備更新與以舊換新）等重點領域的融資支持力度，並要合理保障外貿企業融資需求。
人行又表示，要防範化解重點領域金融風險，持續做好金融支持地方政府融資平台化債工作，有序推進重點地區和機構風險處置。
人行表示，要穩慎紮實推進人民幣國際化，發展人民幣離岸市場，加快完善人民幣清算行布局。另外，要推進金融市場改革開放，推進債券市場「科技板」建設和科技創新債券風險分擔工具使用，擴大科技創新債券發行規模。
人行表示，要深化國際金融合作，持續推動國際貨幣基金組織份額改革，完善國際金融組織治理結構。另外，要建設安全高效的跨境支付體系，構建全方位的涉詐涉賭「資金鏈」治理防護網。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言