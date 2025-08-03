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中國央行召開下半年工作會議 延續適度寬鬆貨幣政策

中央社／ 台北3日電

中國人民銀行（央行）1日召開2025年下半年工作會議，提到繼續實施適度寬鬆貨幣政策，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，並要保持匯率彈性，防範匯率超調風險。

中國人民銀行微信公眾號發布消息，人行1日召開2025年下半年工作會議，提出7大工作重點，包括繼續實施適度寬鬆貨幣政策。

人行表示，要綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，引導金融機構保持信貸合理增長，使社會融資規模、貨幣供應量增長與經濟增長和價格總水平預期目標相匹配。要提升貨幣政策實施效果，提高資金使用效率。強化利率政策執行和監督，保持匯率彈性，防範匯率超調風險。

人行又表示，要推動科技型中小企業貸款較快增長，加大「兩重」（國家重大戰略實施與重點領域安全能力建設）及「兩新」（設備更新與以舊換新）等重點領域的融資支持力度，並要合理保障外貿企業融資需求。

人行又表示，要防範化解重點領域金融風險，持續做好金融支持地方政府融資平台化債工作，有序推進重點地區和機構風險處置。

人行表示，要穩慎紮實推進人民幣國際化，發展人民幣離岸市場，加快完善人民幣清算行布局。另外，要推進金融市場改革開放，推進債券市場「科技板」建設和科技創新債券風險分擔工具使用，擴大科技創新債券發行規模。

人行表示，要深化國際金融合作，持續推動國際貨幣基金組織份額改革，完善國際金融組織治理結構。另外，要建設安全高效的跨境支付體系，構建全方位的涉詐涉賭「資金鏈」治理防護網。

貨幣 中國人民銀行

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