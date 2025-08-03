陸智元機器人 獲LG電子投資第二筆戰略融資

大陸智元機器人新獲國際集團戰略入股，本次投資由LG電子（LG Electronics）、韓國未來資產集團（Mirae Asset）聯合領投，這也是LG電子在具身智慧領域全球首次對外布局。

新浪科技報導，這已是近期智元機器人宣布的第二筆戰略融資。7月15日，智元機器人宣布獲得正大集團旗下正大機器人的戰略投資。正大將助力智元機器人在生命科技、新零售、新消費、康養服務等垂直領域，進行全場景業務的探索開發。

上海證券報報導，國際資本戰略入股的同時，智元機器人本身也在布局出海業務。

智元機器人合夥人、具身業務部總裁姚卯青近期透露，智元已經啟動出海，產品從今年開始往海外交付，目前在北美、歐洲、中東、日韓、東南亞等地已有一些布局。