陸智元機器人 獲LG電子投資第二筆戰略融資
大陸智元機器人新獲國際集團戰略入股，本次投資由LG電子（LG Electronics）、韓國未來資產集團（Mirae Asset）聯合領投，這也是LG電子在具身智慧領域全球首次對外布局。
新浪科技報導，這已是近期智元機器人宣布的第二筆戰略融資。7月15日，智元機器人宣布獲得正大集團旗下正大機器人的戰略投資。正大將助力智元機器人在生命科技、新零售、新消費、康養服務等垂直領域，進行全場景業務的探索開發。
上海證券報報導，國際資本戰略入股的同時，智元機器人本身也在布局出海業務。
智元機器人合夥人、具身業務部總裁姚卯青近期透露，智元已經啟動出海，產品從今年開始往海外交付，目前在北美、歐洲、中東、日韓、東南亞等地已有一些布局。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言