快訊

鄧愷威重返大聯盟先發投3.1局失5分 被大都會隊阿隆索轟3分砲

陸智元機器人 獲LG電子投資第二筆戰略融資

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸智元機器人新獲國際集團戰略入股。（快科技）
大陸智元機器人新獲國際集團戰略入股。（快科技）

大陸智元機器人新獲國際集團戰略入股，本次投資由LG電子（LG Electronics）、韓國未來資產集團（Mirae Asset）聯合領投，這也是LG電子在具身智慧領域全球首次對外布局。

新浪科技報導，這已是近期智元機器人宣布的第二筆戰略融資。7月15日，智元機器人宣布獲得正大集團旗下正大機器人的戰略投資。正大將助力智元機器人在生命科技、新零售、新消費、康養服務等垂直領域，進行全場景業務的探索開發。

上海證券報報導，國際資本戰略入股的同時，智元機器人本身也在布局出海業務。

智元機器人合夥人、具身業務部總裁姚卯青近期透露，智元已經啟動出海，產品從今年開始往海外交付，目前在北美、歐洲、中東、日韓、東南亞等地已有一些布局。

日韓 上海

延伸閱讀

京東、騰訊參加機器人大戰 商業化仍是最大挑戰

台美關稅「揭牌前夕」震撼傳出25％…網傻眼：加匯損比32％還慘

京東方入股彩虹光電位列第二大股東 陸面板產業整合加速

NBA／傳奇灌籃王卡特成NFL比爾隊小股東 表弟T-Mac也入股

相關新聞

歐美購物旺季、雙11促銷帶動…陸TV面板價 Q3將回暖

在經過第2季稼動率下調、行業庫存調整後，第3季電視面板價格在歐美「黑色星期五」購物節、印度排燈節等海外購物旺季，加上雙1...

進口受限、廢紙供應收緊推升成本 陸紙企發動新一波漲價

大陸紙企玖龍紙業、江西理文造紙、湖北榮成紙業等近日再宣布漲價，從8月1日起上調瓦楞紙、再生牛卡紙等的價格。今年以來，紙企...

陸7月外銷可能回升 需留意9月後出口下行風險

中國大陸海關總署將於7日公布7月進出口數據，綜合考慮出口貨運指標、出口鏈生產以及加工貿易進口，預計7月出口回升至8%左右...

中國神華資產重組 煤炭龍頭要買13公司股權

為了解決同業競爭問題，大陸國內最大煤炭上市公司中國神華啟動大規模產業鏈相關資產重組，涉及其控股股東國家能源集團旗下13家...

陸智元機器人 獲LG電子投資第二筆戰略融資

大陸智元機器人新獲國際集團戰略入股，本次投資由LG電子（LG Electronics）、韓國未來資產集團（Mirae A...

零跑汽車 淡月銷售報喜

在大陸傳統車市淡季的7月，依舊有不少車企獲得亮眼增長。根據造車新勢力7月銷量榜單，零跑汽車再度成為月度銷量冠軍，小鵬、小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。