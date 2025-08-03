快訊

鄧愷威重返大聯盟先發投3.1局失5分 被大都會隊阿隆索轟3分砲

聽新聞
0:00 / 0:00

中國神華資產重組 煤炭龍頭要買13公司股權

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
為了解決同業競爭問題，大陸國內最大煤炭上市公司中國神華啟動大規模產業鏈相關資產重組。東方財富網
為了解決同業競爭問題，大陸國內最大煤炭上市公司中國神華啟動大規模產業鏈相關資產重組。東方財富網

為了解決同業競爭問題，大陸國內最大煤炭上市公司中國神華啟動大規模產業鏈相關資產重組，涉及其控股股東國家能源集團旗下13家公司，將進一步鞏固其國內煤炭行業龍頭企業的市場地位與戰略價值。

中國神華公告顯示，計劃透過發行股份及支付現金方式，購買國家能源集團旗下的國源電力、煤化工公司、 新疆能源、烏海能源、包頭礦業、神延煤炭、晉神能源、 平莊煤業、內蒙建投、煤炭運銷公司、港口公司、 航運公司、電子商務公司等公司的股權，未來公司產能結構將發生重大變化。

以煤炭產能為例，僅已知部分標的公司產能就頗為可觀。

根據國家能源集團及各省能源局網站資料，新疆能源擁有煤炭年產能1億150萬噸、烏海能源礦井核定總產能1,500萬噸；神延煤炭旗下西灣露天煤礦設計年產能1,000萬噸；包頭礦業擁有煤炭年產能1,840萬噸。

這些標的公司若完成整合，將顯著提升中國神華的煤炭產能，進一步增強其在煤炭市場的話語權。

實際上，自大陸證監會發布「併購六條」以來，上海股市已出現三單人民幣千億級併購。

包括已經實施完畢的國泰君安吸收合併海通證券、已獲得註冊批文的中國船舶吸收合併中國重工、6月10日披露預案的海光資訊吸收合併中科曙光，對應的交易金額分別為人民幣976億元、1,152億元、1,160億元。

2024年9月24日以來，包括中國動力、中化裝備等在內的多家央企，發布重大收購方案，央企產業整合成為主流。

尤其是近期，多家公司披露併購交易進展。中化國際7月29日披露預案，擬發行股份購買南通星辰100%股權，旨在快速擴充在高性能、高附加值的工程塑料領域的產品布局，儘快實現新增產品與上市公司現有產品線的協同。

同日，中化裝備披露預案，擬購買益陽橡機100%股權和北化機100%股權，以進一步聚焦「化工裝備+橡膠機械」的主業方向，有望增厚公司營業收入和利潤，助力扭虧。內蒙華電7月10日披露，計劃以發行股份及支付現金相結合的方式，購買正藍旗風電70%股權與北方多倫75.51%股權。

新疆 人民幣 上市公司

延伸閱讀

中國神華擬收購國家能源集團13家公司資產 擠身千億級併購案例

華府智庫兵推共軍海上封鎖：台天然氣10天內耗盡

新疆現罕見純白藏羚羊幼崽 科研人員推測或為基因突變

核能是關鍵？分析台灣致命弱點是電力 諾貝爾獎得主：美應出手介入

相關新聞

中國神華資產重組 煤炭龍頭要買13公司股權

為了解決同業競爭問題，大陸國內最大煤炭上市公司中國神華啟動大規模產業鏈相關資產重組，涉及其控股股東國家能源集團旗下13家...

陸智元機器人 獲LG電子投資第二筆戰略融資

大陸智元機器人新獲國際集團戰略入股，本次投資由LG電子（LG Electronics）、韓國未來資產集團（Mirae A...

零跑汽車 淡月銷售報喜

在大陸傳統車市淡季的7月，依舊有不少車企獲得亮眼增長。根據造車新勢力7月銷量榜單，零跑汽車再度成為月度銷量冠軍，小鵬、小...

陸7月外銷可能回升 需留意9月後出口下行風險

中國大陸海關總署將於7日公布7月進出口數據，綜合考慮出口貨運指標、出口鏈生產以及加工貿易進口，預計7月出口回升至8%左右...

陸媒籲輝達 拿出H20晶片安全證明

輝達晶片Ｈ20被指有安全問題，日前被大陸國家網信辦約談。輝達回應稱其晶片不存在後門，但中共黨媒人民日報在它的社群平台微博...

陸推「可控核聚變商業化」專題研討 以實現雙碳目標

為推動「可控核聚變商業化」等技術，實現官方設定的雙碳（碳達峰、碳中和）目標，中國科協2日表示，近日在北京分別舉辦了有關「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。