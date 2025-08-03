中國神華資產重組 煤炭龍頭要買13公司股權

為了解決同業競爭問題，大陸國內最大煤炭上市公司中國神華啟動大規模產業鏈相關資產重組，涉及其控股股東國家能源集團旗下13家公司，將進一步鞏固其國內煤炭行業龍頭企業的市場地位與戰略價值。

中國神華公告顯示，計劃透過發行股份及支付現金方式，購買國家能源集團旗下的國源電力、煤化工公司、 新疆能源、烏海能源、包頭礦業、神延煤炭、晉神能源、 平莊煤業、內蒙建投、煤炭運銷公司、港口公司、 航運公司、電子商務公司等公司的股權，未來公司產能結構將發生重大變化。

以煤炭產能為例，僅已知部分標的公司產能就頗為可觀。

根據國家能源集團及各省能源局網站資料，新疆能源擁有煤炭年產能1億150萬噸、烏海能源礦井核定總產能1,500萬噸；神延煤炭旗下西灣露天煤礦設計年產能1,000萬噸；包頭礦業擁有煤炭年產能1,840萬噸。

這些標的公司若完成整合，將顯著提升中國神華的煤炭產能，進一步增強其在煤炭市場的話語權。

實際上，自大陸證監會發布「併購六條」以來，上海股市已出現三單人民幣千億級併購。

包括已經實施完畢的國泰君安吸收合併海通證券、已獲得註冊批文的中國船舶吸收合併中國重工、6月10日披露預案的海光資訊吸收合併中科曙光，對應的交易金額分別為人民幣976億元、1,152億元、1,160億元。

2024年9月24日以來，包括中國動力、中化裝備等在內的多家央企，發布重大收購方案，央企產業整合成為主流。

尤其是近期，多家公司披露併購交易進展。中化國際7月29日披露預案，擬發行股份購買南通星辰100%股權，旨在快速擴充在高性能、高附加值的工程塑料領域的產品布局，儘快實現新增產品與上市公司現有產品線的協同。

同日，中化裝備披露預案，擬購買益陽橡機100%股權和北化機100%股權，以進一步聚焦「化工裝備+橡膠機械」的主業方向，有望增厚公司營業收入和利潤，助力扭虧。內蒙華電7月10日披露，計劃以發行股份及支付現金相結合的方式，購買正藍旗風電70%股權與北方多倫75.51%股權。