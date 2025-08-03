歐美購物旺季、雙11促銷帶動…陸TV面板價 Q3將回暖

在經過第2季稼動率下調、行業庫存調整後，第3季電視面板價格在歐美「黑色星期五」購物節、印度排燈節等海外購物旺季，加上雙11和大陸國補拉動，業內預計將帶動面板價格逐漸止穩回暖。

第一財經日報報導，近期大陸面板市場出現新變數。一方面，電視面板需求近期有所減少、價格下滑；另一方面，像是4K為代表的高階電競顯示器細分市場的需求仍在增長。

研調機構集邦科技（TrendForce）發布，今年6月，電視面板需求減弱，43吋、50吋、55吋電視面板價格下跌一美元，65吋與75吋下跌一到二美元。7月，多種尺寸電視面板價格繼續下跌，其中65吋和75吋面板價格下跌三美元。

群智諮詢預計TV面板價格在供需雙方博弈下7月補跌，但預計從8月起，隨著促銷旺季備貨需求釋放，價格將逐步止跌並趨於穩定。

價格下降背後，是需求有所減少，廠商也在調低稼動率。TCL華星CEO趙軍表示，第2季TCL華星和相關同行的大尺寸面板稼動率較上季回落，是因為國補等因素，導致客戶備貨提前至第1季。

這一價格走勢與今年早些時候形成對比。今年第1季，面板廠漲價，加上出貨量回漲，包括TCL華星、京東方在內的多家面板廠都迎來業績「開門紅」。而到第2季，洛圖科技相關報告稱，由於終端市場銷售不暢，為降低庫存水位，電視品牌商有所砍單，面板大廠稼動率選擇設置在85%以下。

不過業內預計價格下降是暫時性。趙軍指出，年底歐美「黑色星期五」、印度排燈節等海外購物旺季，加上大陸雙11和國補拉動，將帶動面板備貨，第3季度整體的電視面板出貨量將比第2季明顯增大，預計出貨量與上季相比增長3%到4%。

同時經過第2季稼動率下調，行業庫存趨於健康，第3季電視面板價格將站穩回暖。

洛圖科技相關報告表示，根據產業鏈信息，8月和9月的計畫稼動率將有一定回升，這將成為8月價格變化的重要變數。

除了電視面板，業內也在尋找其他有增長潛力的產品品類。趙軍提到，今年隨著國補推動，電競螢幕入門產品銷售保持較快增長。據公司統計，今年全球電競顯示器零售市場預計年增34%，上半年全球遊戲筆電零售市場，預計年增15%。

2025年中國國際數碼互動娛樂展覽會（ChinaJoy）1 日在上海拉開帷幕。TCL與三星在ChinaJoy上一同推出一款27吋的4K裸眼3D電競顯示器。趙軍表示，高階化趨勢也在繼續，以電競螢幕為例，第1季以4K為代表的高階電競顯示器大陸出貨量增長71.5%。