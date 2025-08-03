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陸7月外銷可能回升 需留意9月後出口下行風險

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
中國大陸海關總署將於7日公布7月進出口數據，綜合考慮出口貨運指標、出口鏈生產以及加工貿易進口，預計7月出口回升至8%左右。圖為南京龍潭港貨櫃碼頭。（中新社）
中國大陸海關總署將於7日公布7月進出口數據，綜合考慮出口貨運指標、出口鏈生產以及加工貿易進口，預計7月出口回升至8%左右。圖為南京龍潭港貨櫃碼頭。（中新社）

中國大陸海關總署將於7日公布7月進出口數據，綜合考慮出口貨運指標、出口鏈生產以及加工貿易進口，預計7月出口回升至8%左右，但需留意9月搶出口結束後，出口下行風險，因為當前出口鏈表現強勢的領域已現回落跡象。

雖然中美第三輪經貿會談甫結束，且傳出雙方將繼續推動已暫停的美方對等關稅24%部分以及中方反制措施如期展期90天，但分析指出，最終關稅可能還是會維持在高位，預計未來幾個季度出口成長將放緩。

大陸6月進出口數據顯示，按美元計，6月出口3,251億美元，年增5.8%，增速較5月快1個百分點；進口總額在5月年減3.4%後，6月反彈為年增1.1%，至2,104億美元。6月進出口數據雙雙優於市場預期，貿易順差1,147億美元。

6月是大陸商品在美國降低關稅後的第一個完整月份，出口成長自今年3月以來首次加速。分析指出，大陸出口商利用中美關稅停火期加速出貨，但最終關稅可能還是會維持在高位，預計未來幾個季度出口成長將放緩，從而對經濟成長造成壓力。

路透此前引述經濟學人智庫（EIU）高級分析師Chim Lee指出，有跡象顯示提前出貨的需求正在逐漸減弱。

美方

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