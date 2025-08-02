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陸推「可控核聚變商業化」專題研討 以實現雙碳目標
為推動「可控核聚變商業化」等技術，實現官方設定的雙碳（碳達峰、碳中和）目標，中國科協2日表示，近日在北京分別舉辦了有關「可控核聚變商業化關鍵技術進展」、「核生化災害防護化學前沿技術」等主題的專題論壇。中國核學會稱，研討議題包括人工智慧賦能核聚變展望等。
據中新社，可控核聚變被視為解決人類能源危機的理想方案，並被認為是實現雙碳目標的關鍵路徑。
中國科協全名為中國科學技術協會，接受中共中央書記處直接領導。中國科協2日發布訊息稱，聚焦「可控核聚變商業化關鍵技術進展」、「核生化災害防護化學前沿技術」、「面向新一代信息技術應用的鐵電薄膜與器件」主題，第二十七屆中國科協年會近日在北京分別舉辦專題論壇。
其中，「可控核聚變商業化關鍵技術進展」專題論壇由中國核學會承辦，聚焦「可控核聚變前沿技術與創新突破」、「商業化落地的工程技術挑戰」及「產業鏈協同與政策支持體系」議題研討。
中國核學會稱，瞄準聚變能開發進程，圍繞國際熱核聚變實驗堆(ITER)計劃進展、聚變核安全關鍵技術挑戰、可控核聚變不同路徑進展、人工智慧賦能核聚變展望、高溫超導技術及聚變裝置核心裝備製造能力等重點議題，專家學者們在專題論壇上展開深入探討。
此外，就「核生化災害防護化學前沿技術」，大陸專家在論壇中，提出有關災害智慧感知、汙染物治理和篩查等趨勢，就人工智慧附能、毒劑催化降解機制分享前沿技術。
中國化學會表示，論壇為防護化學學科建設、體系設計、技術發展和未來規劃提供堅實支撐，更為築牢國家核生化安全屏障、支撐高質量發展與高水準安全貢獻核心思路。
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