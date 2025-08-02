中國神華擬收購國家能源集團13家公司資產 擠身千億級併購案例

中國神華發布公告，收到控股股東國家能源集團通知，初步考慮擬由中國神華發行股份及支付現金，購買國家能源集團持有的煤炭、坑口煤電以及煤制油煤制氣煤化工等相關資產並募集配套資金，資產涉及13家公司股權。

公告顯示，此舉在提高上市公司品質，推動優質資源向上市公司匯聚，打造全球領先的以煤炭為基礎的綜合能源上市公司。根據安排，中國神華股票自8月4日開市起開始停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

中國經營報報導，分析人士推測，此次交易金額將躋身目前併購交易的前列。自「併購六條」發布以來，滬市已出現3單人民幣千億級併購。

包括已經實施完畢的國泰君安吸收合併海通證券、已獲得註冊批文的中國船舶吸收合併中國重工、6月10日披露預案的海光資訊吸收合併中科曙光，對應的交易金額分別為人民幣976億元、1152億元、1160億元。

2024年9月24日以來，包括中國動力、中化裝備等在內的多家央企，發布重大收購方案，央企產業整合和升級成為主流。

尤其是近期，多家公司披露併購交易進展。中化國際7月29日披露預案，擬發行股份購買南通星辰100%股權，旨在快速擴充在高性能、高附加值的工程塑料領域的產品布局，儘快實現新增產品與上市公司現有產品線的協同。

同日，中化裝備披露預案，擬購買益陽橡機100%股權和北化機100%股權，以進一步聚焦「化工裝備+橡膠機械」的主業方向，有望增厚公司營業收入和利潤，助力扭虧。

內蒙華電7月10日披露，計畫以發行股份及支付現金相結合的方式，購買正藍旗風電70%股權與北方多倫75.51%股權。收購後，公司預計新增新能源裝機160萬千瓦，產業結構更加合理，有利於構建「風火儲」協同發展的產業布局。