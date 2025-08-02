巴拿馬政府提訴訟 長和方面籲建設性協商

巴拿馬政府向當地法院提出訴訟，要求法院聲明香港長和經營巴拿馬運河兩個港口的合約違憲，頒令合約無效。香港長和旗下巴拿馬港口公司回應，呼籲透過尊重和建設性協商，維護其為巴拿馬甚至全球提供高品質港口服務的特許經營權益。

巴拿馬港口公司是和記港口集團的成員之一，而和記港口集團是香港長江和記實業有限公司旗下公司。

巴拿馬港口公司1日發出新聞稿，表示該公司根據1997年1月16日第5號法律及其相應附加條款批准的特許經營合約，經營巴拿馬運河巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）的貨櫃碼頭。

巴拿馬港口公司表示，對於巴拿馬總審計長辦公室最近之聲明，該公司是商議出售全球若干港口業務之一，相關過程尚未完成。在此期間，該公司將適時與有關方（包括巴拿馬政府）溝通。

巴拿馬港口公司又表示，深信與巴拿馬政府之溝通對討論巴拿馬港口公司的未來發展方向至為重要，也殷切期望與巴拿馬政府攜手合作，為巴拿馬人民創造更美好的未來。

該公司表示，就目前進行的法律行動而言，該公司「堅信尊重法律保障與法治精神，能讓企業及投資者相信巴拿馬是一個可以安全投資的國家。」

巴拿馬港口公司又表示，「呼籲大家透過尊重和建設性協商，維護為巴拿馬甚至全球提供高質港口服務的特許經營權益。」

外媒日前報導，巴拿馬政府向當地法院提出訴訟，要求法院聲明長和經營巴拿馬運河兩個港口的合約違憲，頒令合約無效。這使長和出售海外港口業務的交易再添變數。