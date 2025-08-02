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智元機器人獲南韓巨頭入股 LG 電子首次對外布局具身智慧

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸智元機器人新獲國際集團戰略入股，本次投資由 LG 電子（LG Electronics）、韓國未來資產集團（Mirae Asset）聯合領投。這是 LG 電子在具身智慧領域全球首次對外布局。快科技
大陸智元機器人新獲國際集團戰略入股，本次投資由 LG 電子（LG Electronics）、韓國未來資產集團（Mirae Asset）聯合領投。這是 LG 電子在具身智慧領域全球首次對外布局。快科技

大陸智元機器人新獲國際集團戰略入股，本次投資由 LG 電子（LG Electronics）、韓國未來資產集團（Mirae Asset）聯合領投。這是 LG 電子在具身智慧領域全球首次對外布局。

新浪科技報導，這已是近期智元機器人宣布的第二筆戰略融資。7月15日，智元機器人宣布獲得正大機器人的戰略投資。正大機器人將助力智元機器人在生命科技、新零售、新消費、康養服務等垂直領域，進行全場景業務的探索開發。

上海證券報報導，國際資本戰略入股的同時，智元機器人本身也在布局出海業務。智元機器人合夥人、具身業務部總裁姚卯青近期透露，智元已經啟動出海，產品從今年開始往海外交付，目前在北美、歐洲、中東、日韓、東南亞等地已有一些布局。「因為人力成本的因素，他們也很積極地擁抱新勢力，主要應用場景包括汽車行業、零售行業、服務行業等。」

智元機器人成立於2023年2月，由智元機器人董事長鄧泰華，及華為天才少年「稚暉君」（彭志輝）在內的多位業內資深人士聯合創立，並先後獲得騰訊、京東等企業投資，形成「互聯網巨頭+零售巨頭」的資本矩陣。

2024 年 8 月 18 日，智元機器人發布「遠征」與「靈犀」兩大家族共計五款商用人形機器人新品，包括遠征 A2、遠征 A2-W、遠征 A2-Max、靈犀 X1 及靈犀 X1-W。

2025 年7月8日，上緯投控（3708）在大陸A股上市的上緯新材盤後公告，智元機器人至少收購63.62%股份。

在短短15天內成為A股年內「10倍大牛股」上緯新材，於7月30日發布公告，因公司股票價格多次觸及股票交易異常波動及嚴重異常波動情形，將就股票交易波動情況進行停牌核查，預計停牌時間不超過3個交易日。

每日經濟新聞報導，在成為具身智慧型機器人概念股之前，上緯新材股價為人民幣7.78元，而目前股價已達到人民幣92.07元，最高達到人民幣99元。最近一個月，該公司股價大漲與智元機器人收購計畫有關。

人形機器人

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