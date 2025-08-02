衝刺A+H！晶合集成啟動赴港IPO

力晶電（6770）持股的A股上市公司、大陸第三大晶圓代工廠晶合集成發布公告稱，為深化公司國際化戰略布局、加快海外業務發展、提升綜合競爭力與國際品牌形象，並借助國際資本市場優化資本結構、拓寬融資通路，正籌畫發行境外上市股份（H股）並在香港聯交所上市。

上海證券報報導，業內分析認為，晶合集成作為境內重要的積體電路製造企業，此次籌畫赴港上市，代表國際化戰略邁出關鍵一步，有助於公司更貼近國際客戶與供應鏈、提升全球品牌影響力，將在全球範圍內吸引更多優質客戶和合作夥伴創造有利條件。同時，此舉也反映了科創板企業積極利用境內外多層次資本市場謀求更大發展的趨勢。

根據公告，公司目前已就本次H股上市計畫啟動相關工作，正與相關仲介機構就具體推進事宜進行商討，但相關細節尚未最終確定。

公告強調，此次H股上市不會導致公司控股股東和實際控制人發生變更。根據相關法律法規，該計畫尚需履行多項關鍵程式，包括提交公司董事會及股東大會審議，並需取得大陸證監會和香港聯交所等相關政府機構、監管機構備案、批准或核准。

成立於2015年5月晶合集成，由合肥建投控股，與力晶創投合資建設，是安徽省首家12吋晶圓代工企業。專注於半導體晶圓生產代工服務。

業績方面，2024年晶合集成營收人民幣92.4億元，年增27.6%；淨利潤人民幣5.3億元，年增151.7%。2025年半年度業績預告顯示，預計2025年上半年晶合集成營收人民幣50.7億元到53.2億元，年增15.2%到20.9%；淨利潤人民幣2.6億元到3.9億元，年增39%到108.5%。

今年來，安徽省內企業在赴港上市方面動作頻頻。今年3月，本土企業三隻松鼠宣布籌畫發行H股股票並上市，並於4月向香港聯交所遞交上市申請。

6月27日，芯碁微裝發布公告稱，擬在境外發行股份（H股）並在香港聯交所上市。7月30日，華恒生物公告宣布佈正籌畫發行境外股份（H股）並在香港聯交所上市。

截至2025年7月31日，安徽省已有馬鋼股份、海螺水泥、皖通高速3家企業成功實現「A+H」兩地上市格局。