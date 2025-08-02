大陸今夏雪糕銷售：12到20元賣得最好 49元以上不再吃香

不論是大人或小孩，雪糕都是對抗炎熱的最佳武器。大陸今年夏天的雪糕市場，平價經典款仍是消費者首選。人民幣3到5元（新台幣12到20元）雪糕持續佔據近半壁江山，人民幣12元（新台幣49元）以上高價產品市占則連年萎縮。大陸霜淇淋市場正經歷「掐頭去尾」的理性回歸。

第一財經日報報導，今年雪糕、霜淇淋市場仍以平價產品為主，單價多在人民幣1元至6元之間。儘管部分網紅雪糕如「俄式大脆筒」憑藉社交媒體熱度吸引顧客們嘗鮮，但高價產品人民幣10元以上的銷量普遍不佳。

一家批發部老闆表示：「賣得最好的還是老冰棒、小布丁這些便宜款，一天能走幾十箱。」一家連鎖超市負責人則透露：「貴的雪糕偶爾有人買，但復購率低，很多顧客覺得不值。」

整體看來，消費者對價格的敏感度似乎比前幾年更高。連鎖超市負責人表示，高價雪糕的目標群體還是有限，整體市場仍由平價知名雪糕主導。

快消品線下零售監測機構馬上贏數據顯示，在全大陸傳統線下零售通路，以2023年5到6月的霜淇淋/雪糕的銷售額/銷量為指數100，2024、2025同期的銷售額為89.97和86.5，銷量指數為94.98和94.13。也就是說，霜淇淋/雪糕的線下銷售額略有萎縮，但銷量基本持平。

而從各價格帶霜淇淋/雪糕的銷售額占比來看，2023年到2025年的5到6月，人民幣3到5元的霜淇淋/雪糕是賣得最好的，銷售額占比分別高達45.41%、44.92%和45.97%。

價格高於人民幣12元的高價霜淇淋/雪糕的銷售額占比在逐年下滑，從2023年的5.99%逐漸下滑至2025年的3.95%。

再從商品貨號（sku）的數量來看，早在2023年，人民幣3到5元的霜淇淋/雪糕是最多的，占比高達24.51%，2024年，人民幣0到1元霜淇淋/雪糕的sku占比超過了3-5元的，為23.66%，進入2025年，人民幣0到1元霜淇淋/雪糕的占比更是升至27.25%。

也就是說，近幾年間，高價雪糕越來越不吃香，中間檔次的人民幣3到5元的雪糕一直很受歡迎。廣東省食品安全保障促進會副會長朱丹蓬認為，大陸霜淇淋市場正處於高速增長和擴充階段，價格端呈現「掐頭去尾」的特徵。

朱丹蓬進一步指出，超高端和過低端產品的市場空間收窄，中高端價格帶成為雪糕價格主流，核心在於平衡「質價比」與「性價比」。網紅高客單價的雪糕品牌多為曇花一現，本質是短期流量收割，難以持續。

同時，他認為高端品牌的高毛利模式已不適應市場成熟度，產品與人民幣5、6元價位的霜淇淋在口感上差距縮小，現有產品定位面臨壓力，未來需在創新升級、品質上突破，才能實現可持續發展。