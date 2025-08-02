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陸人民日報要求輝達拿出安全證明 稱絕不能讓「帶病」的晶片上崗

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
人民日報發評論要求輝達對其算力晶片提出按全證明，圖為輝達執行長黃仁勳7月16日出席北京舉辦的鏈博會開幕式。圖／記者廖士鋒攝影
人民日報發評論要求輝達對其算力晶片提出按全證明，圖為輝達執行長黃仁勳7月16日出席北京舉辦的鏈博會開幕式。圖／記者廖士鋒攝影

輝達晶片H20因為被曝出存在嚴重安全問題，最近被大陸國家網信辦約談。雖然事後輝達回應稱其晶片不存在後門，但昨天中共黨媒人民日報在它的社群平台微博的版面上發出標題為「英偉達（即輝達），讓我怎麼相信你？」的評論文章，要求輝達必須拿出令人信服的「安全證明」，才能解除中國用戶的後顧之憂。

該篇評論舉出一些驚悚的場景說，有人可能會問，這安全問題有多嚴重？可以設想這樣的場景：高速公路上的新能源車，突然被切斷動力；患者接受遠程手術時，設備突然黑屏；超市收銀台，手機的支付功能，瞬間失靈……芯片漏洞後門安全風險一旦觸發，我們隨時可能遭遇一場「噩夢」。

評論稱，事後，輝達出來回應：「網絡安全對我們至關重要。英偉達的芯片不存在後門鎮，並不會讓任何人有遠程訪問或控制這些芯片的途徑。」不過，回應歸回應，對於H20芯片存在的「追蹤定位」和「遠程關閉」風險質疑，企業唯有按照約談要求，令人信服的安全證明，才能消除中國用戶的後顧之憂，

評論指出，說到網路安全，它不光關係到咱們的日常生活，也關係到企業的命脈，更直接連結國家安全。上周，俄羅斯多個公共服務部門遭駭客攻擊，航空公司、知名連鎖藥局等企業一度中斷服務；美國「星鏈」衛星網路服務突發故障，全球6萬用戶斷網，遠端手術中斷、網課黑屏。

它說，這些例子警告我們：守護網路安全，與守護國家領土同樣重要。安全一旦失守，其他也會歸零。發展數位經濟、建設數位中國，必須維護好網路空間安全，絕不能讓「帶病」的晶片上崗。

文章提到，外國企業深耕中國市場，尊重中國法律嚴守安全紅線是基本前提。輝達執行長黃仁勳曾說，「我們唯一需要做的，就是始終確保遵守法律，並盡最大努力服務各個市場的客戶。」評論稱，「既然說了，就要做到」。

評論指出，中國堅持在法治軌道上推動高水準對外開放，因為法治是最好的營商環境。不管是外國企業，還是其他經營主體，大家都遵守規則、以誠相待，才能實現共贏發展。

H20 網路 輝達 晶片

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