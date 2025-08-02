兩岸人物／長安汽車董座 老兵逆襲

中國長安汽車集團今年7月底成立，成為大陸國資委主管的第三家汽車類中央級企業，負責掌舵的是長安汽車董事長朱華榮，他上任第一天就訂下目標，2030年汽車銷量目標500萬輛，新能源汽車占比超過60%，擠進全球汽車品牌前十名。

朱華榮以技術研發出身在汽車產業工作近40年，畢業於北京理工大學車輛工程系，並分發到長安公司（當時的江陵機器廠）工作，他歷任技術員、發動機研究所所長、技術部副部長、汽車製造廠總工程師、副總經理，長安集團副總裁兼長安汽車工程研究院院長。

朱華榮不僅是技術派元老，也是網紅董事長，常常在網路摃上造車新勢力的汽車技術問題，他從2020年6月起開始掌管長安汽車，在長安汽車7月底從中國兵器集團分割獨立出來成新央企後，就被任命為長安汽車集團新任董事長。

朱華榮從技術員到央企掌舵人，用40年的時間將長安汽車鍛造成年營收人民幣1,600億的行業標竿，以「技術立企、穩健經營」的智慧，在智慧化與全球化浪潮中，要打造長安汽車成為世界一流的品牌。

朱華榮在2014年出任長安汽車總裁，主導長安汽車從傳統燃油車轉向新能源和智慧化汽車，在2018年中國車市供過於求階段，他實施清庫存、優化產能等措施，使長安汽車在2019年經銷商庫存大幅降低，2020年銷量迅速恢復並逆勢增長。

他從2023年起推出「海納百川」計畫，開拓海外市場，2024年出口53.6萬輛，年增近50%。

新成立的長安汽車集團涵蓋117家分子公司，總部位於重慶，註冊資本人民幣200億元，資產總額人民幣3,087億元，員工人數11萬人，主要經營業務包括汽車整車及零部件、汽車銷售、金融及物流服務、摩托車等。

朱華榮透露，未來五年，集團將面向全球推出50餘款新能源產品，包括七款以上30萬輛等級的「全球化大單品」；在全球打造阿維塔、深藍、長安三大品牌，包括新能源和燃油車；同時強化前瞻技術及新興產業布局。

針對前瞻技術及新興產業布局，朱華榮說，集團將帶局AI垂域模型、光量子計算等前沿領域。預計未來十年，在「新汽車」領域投入超過人民幣2,000億元，新增超過1萬人規模的科技創新團隊，實現技術探索到產品變現。

但陸媒分析，朱華榮的致命傷是年齡，1965年出生的他已經到了法定退休年齡60歲，按央企延遲三年退休的慣例，僅剩不到三年的時間可以工作。