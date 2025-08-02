兩岸人物／豪威虞仁榮 「資本狠人」勝出

談到大陸晶片界最賺錢的人，多數人不得不提及豪威集團董事長、上海韋爾半導體創辦人虞仁榮，他於年初大陸國家主席習近平主持的民營企業座談會中以鬆弛坐姿現身鏡頭前廣受關注，而他成功背後，在於對於資本市場的操作，甚至有陸媒評價他為「資本狠人」。

虞仁榮1966年出生於浙江寧波，同時也是大陸電子業界中極富傳奇色彩的「清華大學EE85班」一員，跟他同屆同系校友無不是當前大陸半導體業首屈一指人物，包括前紫光集團董事長趙偉國、兆易創新創始人之一舒清明、卓勝微電子聯合創始人馮晨暉、格科微電子創始人趙立新等。

虞仁榮自清大畢業後便進入大陸頂尖IT企業浪潮集團任職工程師。兩年後，他跳槽至香港龍躍電子當銷售業務，該公司主營代理分銷電子元器件。在該公司六年經歷讓虞仁榮摸清電子元器件代理分銷的門路，也為他後來創業打下根基。

虞仁榮在1998年自立門戶創立北京華清興昌公司，主營電子元器件分銷和貿易代理的生意，當時正趕上全球化浪潮、中國大陸經濟崛起高峰，一年利潤最多能有1,000多萬美元，到了2006年，該公司已成北京最大的電子元器件分銷商。

分銷行業通常只是喝湯，精打細算的虞仁榮不滿足於此，他2007年在上海創立韋爾，一方面經營半導體分立器件和電源管理IC等半導體產品的研發設計，另一方面經營被動件等各種半導體產品分銷業務，研發、分銷業務一把抓，用「經銷商喝湯，自主研發吃肉」的信念，建立起晶片帝國。

真正對韋爾造成關鍵一步是虞仁榮在資本市場的運作，其2019年成功「蛇吞象」收購豪威科技，此後正式進軍CMOS圖像傳感器領域，成為全球第三大圖像傳感器解決方案巨頭，僅次索尼與三星。真正讓韋爾股份從一家分銷業務為主的公司，轉身成為一家半導體設計為主、分銷業務為輔的晶片公司。

這樁併購案同時讓韋爾股價、市值水漲船高，也讓虞仁榮成為中國晶片行業最賺錢的人。2020年，虞仁榮以513.8億元的財富身家登陸《2020富比世中國400富豪榜》，問鼎中國晶片首富；在2022年則憑人民幣950億元的財富，登上《胡潤全球富豪榜》第132位，也因此被稱為「中國晶片首富」；在最近的2025年《富比世全球億萬富豪榜》上，他以61億美元財富位列第569位。