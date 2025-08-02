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小米7月交車量創新高

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

小米集團董事長雷軍昨（1）日在社交平台發文宣布，今年7月小米汽車交付量超過3萬輛。這是小米汽車首次月交付量突破3萬輛。此前資料顯示，小米汽車6月交付量超過2.5萬輛，5月交付量超過2.8萬輛。上市15個月，小米汽車累計交付已超過30萬輛。

小米汽車交付量創新高可能是第二款車小米YU7在7月開啟全國交付，該車上市後18小時鎖單超24萬輛，市場反應超過小米第一款車SU7。

證券時報報導，小米汽車交付量的攀升得益於產能的提升。國信證券研報表示，小米汽車北京工廠二期即將投產，新產能正在規劃中。預計小米汽車2025年銷量40萬輛到50萬輛（具體看產能爬坡情況），2026年銷量有望突破80萬輛。

此前在6月29日，雷軍轉發《小米汽車答網友問》時表示，一定會全力以赴抓緊生產，爭取早日將車交付到用戶手上，並感謝所有朋友們的支持。在7月2日的直播中，雷軍也表示，小米在努力提升產能。

朋友 北京 小米汽車

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