中聯通加速部署本土算力 採購伺服器逾九成是陸製品

中國聯通公告指出，集中採購逾8.7萬台伺服器，其中大陸國產化比例超過九成。機構分析，此舉顯示大陸正加快本土算力體系部署與自主替代節奏。

21世紀經濟報導，中國聯通近日發布「2025年中國聯通通用伺服器集中採購項目資格預審公告」，計劃採購總計8萬7,020台通用伺服器，預算總額達人民幣79.6億元。據悉，此次大規模採購將支撐中國聯通「算網數智」的主營業務發展，以滿足各事業部對伺服器的需求。

公告顯示，本次集採共劃分為兩個標案。標案一為搭載Intel處理器的伺服器，預計採購8,625台，預算約人民幣8.9億元；標案二為大陸國產算力伺服器，包括海光伺服器3.02萬台，預算約人民幣27.8億元，以及採用華為旗下鯤鵬處理器的伺服器4萬8,150台，預算人民幣42.8億元，交貨地點涵蓋大陸全國31省分。

據統計，從出貨量看，大陸國產伺服器占比高達90.7%；從採購金額看，國產化比例亦達88.76%。業內人士分析，對大陸國產算力產業而言，關鍵不是如何造出來，而是如何用起來。