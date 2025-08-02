中聯通加速部署本土算力 採購伺服器逾九成是陸製品

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

中國聯通公告指出，集中採購逾8.7萬台伺服器，其中大陸國產化比例超過九成。機構分析，此舉顯示大陸正加快本土算力體系部署與自主替代節奏。

21世紀經濟報導，中國聯通近日發布「2025年中國聯通通用伺服器集中採購項目資格預審公告」，計劃採購總計8萬7,020台通用伺服器，預算總額達人民幣79.6億元。據悉，此次大規模採購將支撐中國聯通「算網數智」的主營業務發展，以滿足各事業部對伺服器的需求。

公告顯示，本次集採共劃分為兩個標案。標案一為搭載Intel處理器的伺服器，預計採購8,625台，預算約人民幣8.9億元；標案二為大陸國產算力伺服器，包括海光伺服器3.02萬台，預算約人民幣27.8億元，以及採用華為旗下鯤鵬處理器的伺服器4萬8,150台，預算人民幣42.8億元，交貨地點涵蓋大陸全國31省分。

據統計，從出貨量看，大陸國產伺服器占比高達90.7%；從採購金額看，國產化比例亦達88.76%。業內人士分析，對大陸國產算力產業而言，關鍵不是如何造出來，而是如何用起來。

規模 人民幣

延伸閱讀

害全球產能過剩 大陸太陽能五雄傳去年大裁員8.7萬人

控美網攻滲透 陸外交部：將採取必要措施

德國、西班牙防中國掌控基建 汰換華為5G設備

大陸男藝人砸車判囚6個月罰金80萬 網友：現實生活比戲內精彩

相關新聞

京東、騰訊參加機器人大戰 商業化仍是最大挑戰

京東、騰訊、商湯、美的等上市公司近期紛紛展示在具身智能和人形機器人方面的布局。分析指出，隨著各家大廠紛紛布局機器人領域，...

雷軍：小米汽車7月交車3萬輛創新高

小米集團董事長雷軍1日在社交平台發文宣布，2025年7月，小米汽車交付量超過3萬輛。這是小米汽車首次月交付量突破3萬輛。...

兩岸人物／長安汽車董座 老兵逆襲

中國長安汽車集團今年7月底成立，成為大陸國資委主管的第三家汽車類中央級企業，負責掌舵的是長安汽車董事長朱華榮，他上任第一...

娃哈哈遺產爭奪官司首戰 宗馥莉輸了

娃哈哈創辦人宗慶後去世後引爆遺產爭奪案，第一個官司案是香港高法院1日宣判，下令娃哈哈董事長宗馥莉暫不得動用香港匯豐銀行帳...

外賣補貼內捲 劃休止符

日前因「補貼大戰」被大陸市場監管總局約談後，美團、淘寶、餓了麼、京東昨（1）日不約而同發布聲明，承諾將規範促銷，採取合理...

小米7月交車量創新高

小米集團董事長雷軍昨（1）日在社交平台發文宣布，今年7月小米汽車交付量超過3萬輛。這是小米汽車首次月交付量突破3萬輛。此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。