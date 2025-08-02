京東、騰訊參加機器人大戰 商業化仍是最大挑戰

京東、騰訊、商湯、美的等上市公司近期紛紛展示在具身智能和人形機器人方面的布局。分析指出，隨著各家大廠紛紛布局機器人領域，商業化的困難仍是每家公司要面對的考驗，目前還很難判斷誰會成為最後的贏家。

機器人企業RoboScience在宣布完成近人民幣2億元天使輪融資，由京東領投。京東已在此前宣布領投千尋智能、逐際動力和眾擎機器人三家頂尖機器人公司。京東並在本屆世界人工智能大會期間發布附身智能品牌JoyInside，為機器人提供「大腦」能力。

騰訊Robotics X實驗室與福田實驗室聯合發布具身智能開放平台Tairos「鈦螺絲」，希望為機器人本體與應用開發商補齊關鍵軟體能力，讓機器人具備感知世界、規劃任務以及自主決策等能力。

大陸「AI四小龍」之一的商湯科技也發布了具身智能平台「悟能」，將以商湯具身世界模型為核心，依託商湯大裝置提供端側和雲側算力支持，為機器人、智能設備提供感知、視覺導航及多模態交互能力。

除此之外還有美的集團發布家用人形機器人，以及魔法原子發布新品雙足人形機器人MagicBot Z1與輪式四足機器人MagicDog W等。華爾街見聞指出， 隨著各家大廠紛紛布局機器人領域，整個具身智能產業呈現一片繁榮景象，然而商業化落地難的困難，卻依然是每位入局者都必須面對的考驗。

瑞銀證券中國機械行業分析師王斐麗表示，未來三到五年甚至五到十年的時間，整機廠商需要花非常多的投入在研發，以及軟硬體端、整個生態系統的建立，和下游客戶共同開發新的產品等，這對於整機廠商提出比較高的財務要求。目前還是很難判斷誰會成為最後的贏家。