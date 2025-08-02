外賣補貼內捲 劃休止符

日前因「補貼大戰」被大陸市場監管總局約談後，美團、淘寶、餓了麼、京東昨（1）日不約而同發布聲明，承諾將規範促銷，採取合理規劃發放補貼、不做非理性促銷活動等內捲行動。外界預期補貼大戰將告一段落。

美團表示，外賣平台補貼近日引發社會高度關注，美團對此高度重視，將堅決規範促銷行為，杜絕不正當競爭行為。承諾從自身做起，積極呼籲行業共同構建良好生態，促進餐飲服務行業規範健康持續發展。

淘寶閃購和餓了麼表示，從消費者和商家需求出發，合理規劃發放補貼，堅決抵制惡性競爭，杜絕不正當競爭行為，激發新興市場的消費潛力和全行業的創新活力。不做大規模「0元購」等非理性促銷活動。

京東黑板報表示，將繼續堅持反內卷立場，杜絕不正當競爭，抵制「0元購」等惡性補貼，絕不以衝單量體現市場地位、製造市場泡沫。會用產品、價格、服務贏得用戶口碑、創造長期價值。

日前，源於淘寶閃購在7月2日宣布人民幣500億元的補貼計畫，掀起大陸各大外賣平台「0元購」等補貼亂象，大陸市場監管總局在7月18日約談餓了麼、美團、京東三家企業，要求相關平台企業嚴格落實主體責任，進一步規範促銷行為，理性參與競爭。

界面新聞指出，各大平台被約談後的行銷力道均有不同程度的收縮，但0元購、1分購、免單券等大額補貼仍換個方式在持續進行，且商家仍然需要承擔70%左右的補貼成本。

下周「立秋」是傳統外帶奶茶的促銷重要檔期，上觀新聞引述分析，在「立秋大戰」前外送平台集體發聲，有一定的行業示範引領效應，各家在「立秋第一杯奶茶」的行銷活動和進程，也將成為觀察「反內捲」實際行動的關鍵窗口期。