希音首季大賺121億元

美國消費者或許趕在對大陸關稅生效前，下單採購大陸產品，導致線上快時尚零售商希音今年首季度營收達近100億美元（新台幣3,026億元），淨利潤超過4億美元（新台幣121億元），總體讓公司利潤率提升至5%左右。

彭博報導，希音在一封電郵聲明中駁回了上述消息，稱有關數據不準確，卻未進一步說明。

創於大陸、國際總部在新加坡的希音曾考慮赴美國或英國上市，卻在供應鏈和勞工制度監管上遇到阻力，最終選以保密形式在港交所申請上市。

這家服裝零售企業未曾公布財務數據。因此，外界仍不知曉，在美國總統川普4月1日宣布「解放日」關稅後，該公司第2季營業表現。

今年4月，川普也宣布取消大陸與香港小額包裹免稅措施，也就是從5月2日起，由大陸香港進口、價值800美元以下包裹不再免稅。由於希音一般向美國出口小額包裹，對希音美國銷量帶來進一步衝擊。

不過，川普做出這項宣布後，美國消費者趕在新規定生效前，增加了對希音產品的訂購，促進公司營業額。

川普於7月30日又簽署行政命令，宣布8月29日起，全面終止所有國家小額包裹關稅豁免措施。代表即使希音試圖將生產線，分散至越南等海外地區，也無法享有小額包裹輸美的免稅優惠。

川普近期也簽署「大而美法案」，將於2027年起全面廢除全球小額免稅法源。此次行政命令等於提前執行其中關鍵條款，展現貿易保護主義立場。

過去小額包裹政策讓Temu、希音等大陸電商得以免稅大量出貨至美國。自5月美國提高陸港包裹關稅後，亞洲空運貨量已下滑10.7%。