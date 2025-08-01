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雷軍：小米汽車7月交車3萬輛創新高

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
小米集團董事長雷軍宣布，2025年7月，小米汽車交付量超過3萬輛。（象視汽車）
小米集團董事長雷軍宣布，2025年7月，小米汽車交付量超過3萬輛。（象視汽車）

小米集團董事長雷軍1日在社交平台發文宣布，2025年7月，小米汽車交付量超過3萬輛。這是小米汽車首次月交付量突破3萬輛。此前資料顯示，小米汽車6月交付量超過2.5萬輛，5月交付量超過2.8萬輛。上市15個月，小米汽車累計交付已超過30萬輛。

小米第二款車小米YU7在7月開啟全國交付，該車上市後18小時鎖單超24萬輛，市場反應超過小米第一款車SU7。

證券時報報導，小米汽車交付量的攀升得益於產能的提升。國信證券研報表示，小米汽車北京工廠二期即將投產，新產能正在規劃中。預計小米汽車2025年銷量40萬輛到50萬輛（具體看產能爬坡情況），2026年銷量有望突破80萬輛。

此前在6月29日，雷軍轉發《小米汽車答網友問》時表示，一定會全力以赴抓緊生產，爭取早日將車交付到用戶手上，並感謝所有朋友們的支持。在7月2日的直播中，雷軍也表示，小米在努力提升產能。

6月19日，據北京市規劃和自然資源委員會網站披露，亦莊新城YZ00-0606街區0110地塊工業項目以人民幣6.35億元成交，競得方為小米景曦科技有限公司。公開資料顯示，小米景曦科技有限公司成立於2022年1月，由小米智慧技術有限公司100%持股。

天風證券研報表示，6月19日小米競得北京亦莊新城一塊占地48.51萬平方米的工業用地，緊鄰小米汽車二期工程項目，結合土地位置和規劃，或為小米後續工廠建設。此外小米二期工廠此前已完成驗收。

除了產能擴張之外，小米汽車仍在擴大銷售通路。7月，小米汽車新開了18家店，新開店包括了徐州、中山、商丘、菏澤、平頂山等地。整體來看，小米汽車總共在全國97個城市擁有352家店。8月份小米汽車計畫新增18家店，包括包頭、龍岩等8座城市。

彭博經濟研究認為，小米集團電動汽車銷量有望於2026年在中國市場超越行業領先者特斯拉，其業務規模的顯著擴大可能推動該公司信用評級上調。據彭博分析預測，小米電動汽車銷量2026年有望實現三位數百分比的強勁增長，全年出貨量或達78.2萬輛。若這一增長實現，汽車業務對小米總收入的貢獻率將達到30%。

北京 小米汽車 電動汽車

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